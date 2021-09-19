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ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı 2021-ALES/2 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.
19 Eylül 2021 14:07
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ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

ALES 81 ildeki 90 merkezde yapıldı

Saat 10.15'te başlayan ALES/2'de, adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı ve 150 dakika süre verildi.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapıldı.

Adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verildi.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.
Memurlar.Net
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