1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vatanı için gazi oldu, milleti için öğretmenlik yapıyor

Şırnak'ta 1995'te vatani görevini yaparken Cudi Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada mayına basıp sağ bacağını kaybeden ilkokul öğretmeni Ahmet Durmaz (51) gazi oldu. Gazilere memurluk hakkının tanınmasıyla mesleğine geri dönen, 13 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapıp yüzlerce öğrenciyi mezun eden Durmaz, 'Bu vatanın sınırlarını kanımızla çizdik. 'Ben gazi oldum, işim bitti' diye kenara çekilmedim. Severek yaptığım mesleğimi sürdüreceğim' dedi.
19 Eylül 2021 13:13
+Aa- Yazdır
Vatanı için gazi oldu, milleti için öğretmenlik yapıyor

Tokat'ta yaşayan Ahmet Durmaz, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi'ni bitirdikten sonra ilkokul öğretmenliğine başladı. 1995'te mesleğini sürdürürken vatani görevini yapmak için askere giden Durmaz, yedek subay olarak görev yaptığı Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde operasyonda mayına basarak sağ bacağını diz altından kaybetti. Ankara GATA'da uzun süre tedavi gördükten sonra memleketi Tokat'a dönen Durmaz, protez kullanmaya başladı. O dönemki yasaya göre memurluğa dönmesi halinde gazilikle ilgili haklarını kaybedeceğinden işçi statüsünde kamu bünyesindeki bir fabrikada işe girdi. Gazilere memurluk hakkının tanınmasıyla 2008 yılında öğretmenlik mesleğine geri döndü. Evlenip 3 çocuk sahibi olan Durmaz, meslek hayatında şimdiye kadar yüzlerce öğrenciyi mezun etti.

'SEVMEYEN BİRİSİ, ÖĞRETMENLİĞİ YAPAMAZ'

Tokat merkezindeki Gülbahar Hatun İlkokulu'nda görevini sürdüren gazi öğretmen Ahmet Durmaz, "Fakülteden öğretmen olarak mezun oldum. Öğretmenliğe başladıktan sonra her Türk insanı gibi zamanımız gelince vatani görevimizi yapmaya gittik. Vatani görevimizi yaparken Şırnak Cudi Dağı'nda 24 Mayıs 1995 tarihinde çatışma sırasında mayına basarak sağ ayağımı kaybettim ve gazi oldum. 'Ben gazi oldum, işim bitti' diye bir kenara çekilmedim. Bir süre o zamanki yasalar gereği fabrikada çalıştım. 13 yıl sonra da yeniden mesleğime döndüm. O kadar emek harcadım, çünkü 20 yıllık bir eğitim hayatımız var. Çok zordu, şimdiki gibi değildi eğitim hayatı. Sevmeyen birisi öğretmenliği yapamaz. Bir öğretmen öncelikle çocukları sevecek. Çocukları seven bir insan da bu meslekten kopamıyor. Hatta yıllar geçtikçe de çocuklaşıyor. Şu anda ben yaşım ilerledikçe daha da çocuklaşıyorum, gençleşiyorum. O yüzden mesleğime devam ediyorum. Sonuna kadar da devam edeceğim" dedi.

'HERKES BU TOPRAKLARA SAHİP ÇIKSIN'

?Her Türk insanının topraklarına sahip çıkması gerektiğini anlatan Ahmet Durmaz, "Biz toplumda bu işin gururunu, onurunu yaşıyoruz. Biz bu topraklarda binlerce yıldır yaşıyoruz. Binlerce şehit ve gazi ailesi gelmiş, geçmiş. Biz de onlardan biriyiz. Daha bu topraklarda binlerce şehit ailesi gelecek, gazi olacak. Topraklarımız o kadar değerli ki her doğan çocuk bir şehit, gazi adayı, şehit ve gazi annesi adayı, gazi anne ve baba adayı. Topraklarımıza sahip çıkalım. Gencimiz, yaşlılarımız herkes bu topraklara sahip çıksın, çünkü cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Bu vatanın topraklarını, sınırlarını kanımızla çizdik. Bu topraklarda yaşadığımız müddetçe gazimiz de bitmez, şehidimiz de bitmez. O yüzden bizim görevimiz şu, gazilerimizi de unutmayacağız, şehitlerimizi de, şehit anne ve babalarını da unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

'MUTLU BİR HAYATIM VAR'

Gazi olduktan sonra bir süre hayatındaki planları ertelemek zorunda kaldığını belirten Durmaz, "Öğretmenliğe başladıktan sonra askere gittim. Bizde gelenektir, askerliğini yapmadan evlenilmez. Askerliğimi bitireyim öyle evleneyim istedim. Önce askerliğimizi yapalım dedik ama tabi gazi olunca bu planlara bir süre ara verdik. 25 yaşlarındasınız, psikolojik olarak belli bir boşluk oluşuyor. Vatan millet için gazi olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Gazi olduktan bir süre sonra evlendim. Şu anda 3 çocuğum ve mutlu bir hayatım var. Ben normal bir insanım zaten. Hayatımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

'GAZİ OLMASI BİR ŞEREF'

Meliha Durmaz ise gazi öğretmen eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Evlenmeden önce 'gazidir, evlenmeyeyim ileride sıkıntı olur' diye bir düşüncem olmadı. Allah'a binlerce şükür ki bana gazi eşi olmayı nasip etti. Çok mutluyuz. Hiçbir problem yaşamadım. Gazi olması bir şeref. 3 tane evladımız var. İnşallah onları da vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirebilirsek en büyük mutluluk bizim için" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Projeleriyle farkındalık oluşturan öğretmen 'dünyanın en iyileri' arasında
19 Eylül 2021 11:52		 Öğretmen, bebeği alındıktan 10 gün sonra koronadan hayatını kaybetti
17 Eylül 2021 16:32
Denize atlayan Nilgün öğretmen, ailesine 'Bu hayat bana dar geliyor' demiş
16 Eylül 2021 13:06		 Öğretmenin tehdidi sosyal medyada yayıldı, müfettiş görevlendirildi
14 Eylül 2021 16:50
Ömer Çelik: Eğitim alanındaki asıl özne öğretmenlerimizdir
13 Eylül 2021 20:16		 Okul müdürü öğrencileri için amelelik yapıyor
12 Eylül 2021 21:35
Sivas'ta öğretmenlere yönelik eğitim programı başlatıldı
12 Eylül 2021 20:06		 Aşı yaptırmayan öğretmen Covid-19'a yenik düştü
12 Eylül 2021 17:53
Veli, kayıp oyuncak yüzünden öğretmeni darp etti
11 Eylül 2021 18:14		 Öğretmenlere ilk yardım eğitimleri veriliyor
11 Eylül 2021 16:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:41 - TOGG şantiyesindeki kazada 1 işçi hayatını kaybetti14:34 - Bahçeli'den 'gazilik' açıklaması: Oranı, yüzdesi olmamalı14:32 - 10 gündür denizde olan 'işkence' edilmiş ceset kıyıya vurdu14:25 - Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson ustasını rehin aldı14:17 - Duruşmaya girerken yakalanan sahte avukatın 16 suç kaydı çıktı14:07 - ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
14:01 - Öğretim görevlilerinin yeniden atanmalarına dair önemli karar!13:51 - FETÖ üyesi iki eski doktor yakalandı13:40 - Bu müzenin dünyada benzeri yok! Turizm destinasyon alanı olacak13:30 - Afetler için yapay zekayla donattıkları model uçak geliştirdiler13:21 - Saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi13:13 - Vatanı için gazi oldu, milleti için öğretmenlik yapıyor
13:08 - İki ilçede konutlar sanayi tesislerinin yanından taşınıyor12:57 - Terör örgütünden bölge sorumlularına 'Yalanları artırın' talimatı12:51 - Akademisyenliği bırakıp girişimci oldu: 18 öğrenciyi istihdam ediyor12:40 - Erdoğan: Temennimiz 2023 seçimlerine farklı bir şekilde girmek12:36 - Yaptıkları sürücüsüz araç ile askeri operasyonlara kolaylık sağlamaya aday oldular
12:27 - Kaza yapan kadına yardım etmek yerine gasp ettiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
Ali Yalçın: Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi
Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bizzat kendim de ilgileneceğim
Kahvaltı hazırlayan eşine yardım ederken canından oldu
Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
Hakimlik mülakatları 100 gündür açıklanmıyor
Fahiş fiyat nasıl biter? İşte uzmanların önerileri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Benim vatandaşım gayet memnun 2
kilo verme yöntemleri 3
ilk uzay turistleri 1
yabancı yatırımcı için reklam filmi 1
youtube 1
cancun 1
şu an çalan şarkı 4
Yoğun bakıma alınan Pele 1
anayasanın 5.maddesi 1
rice and beans 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus Teski Turizm 85 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam