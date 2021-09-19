Saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|19 Eylül 2021 13:21
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman komandolarımız Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi."
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