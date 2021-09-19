1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilik açıkladı: Fen lisesi, korona nedeniyle uzaktan eğitime geçti

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan fen lisesinin 13 şubelik tüm sınıfları, korona virüs vakaları nedeniyle uzaktan eğitime geçti.
19 Eylül 2021 14:57
+Aa- Yazdır
Valilik açıkladı: Fen lisesi, korona nedeniyle uzaktan eğitime geçti

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede aynı okul binasında 13 şubede Aybastı Fen Lisesi, 8 şubede Ortaköy Ortaokulu ve 5 şubede Aybastı İmam Hatip Ortaokulu ve 12 şubede Aybastı Atatürk Ortaokulu olmak üzere dört farklı okulun eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Sadece bu okullarda aynı binada bulunan fen lisesindeki 13 şubede "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" doğrultusunda uzaktan eğitime geçildiği belirtilen açıklamada, "Öğrencilerimiz karantina sürecini tamamlamalarının ardından yüz yüze eğitimlerini sürdüreceklerdir. Aybastı Fen Lisesiyle birlikte okul binasını ortak kullanan Aybastı Atatürk Ortaokulu, Ortaköy Ortaokulu ve Aybastı İmam Hatip Ortaokulu'nda karantina uygulamasına alınan hiçbir şube bulunmamakta ve bu üç okul eğitim öğretim faaliyetlerine yüz yüze devam etmektedir. Dolayısıyla dört farklı eğitim kurumunun yer aldığı okul binasında tamamen yüz yüze eğitime ara verilmemiştir" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Afetler için yapay zekayla donattıkları model uçak geliştirdiler
19 Eylül 2021 13:30		 Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
19 Eylül 2021 08:53
ÖSYM Başkanı, ALES'e girecek adaylara başarı diledi
18 Eylül 2021 19:12		 Üniversitede atık bitkisel yağlardan biyodizel üretimi
18 Eylül 2021 15:36
Yazın tarlalarda çalışıp eğitim masraflarını biriktirdiler
18 Eylül 2021 10:14		 'Eğitim timleri' okulları gezecek
18 Eylül 2021 10:06
'Hukukçu olmayan dekan ataması' uygulamasının nedeni belli oldu
18 Eylül 2021 09:32		 'Kiralara üst sınır getirilsin' kampanyası
18 Eylül 2021 09:04
Öğrenciler pandemiyle bildiklerini de unuttular
18 Eylül 2021 08:43		 Öğrenciler üniversiteye ilgi göstermedi, rektör milli eğitimi suçladı
17 Eylül 2021 22:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:10 - Ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı17:08 - Kumiko sanatı Hikmet öğretmenin elinde canlanıyor17:06 - Koronavirüs evrim geçirdi: Bilim insanlarından korkutan uyarı16:55 - Damacanadan hortum çıkmıştı, 4 kişinin işine son verildi16:38 - Çavuştepe Kalesi'nde yeni mezar tipi ortaya çıkarıldı16:36 - Gaziler için inşa edilen Gazi Konuk Evi bu yıl bitirilecek
16:30 - İSG mezunlarına akademik alımlarda başvuru şansı verilmiyor!16:20 - Kars'taki menderesler her mevsim güzelliğiyle cezbediyor16:14 - Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı.16:12 - Bakan Varank: Adeta şahlanma dönemine girdik16:09 - A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi16:02 - Türksat, Teknoloji Kaptanları'nda 3 proje ile rekabet ediyor
15:59 - Yargıtay, 'ya o ya ben' diyerek iş arkadaşının işten atılmasını isteyen çalışanı affetmedi!15:51 - Bakan Soylu: Yaşanan çatışma hak ve batıl çatışmasıdır15:42 - En fazla ihracat yapan 1000 firmanın 426'sı İstanbul'dan15:39 - Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler15:36 - Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü aldı
15:35 - Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bizzat kendim de ilgileneceğim
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
Ali Yalçın: Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi
Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması
Kahvaltı hazırlayan eşine yardım ederken canından oldu
Hakimlik mülakatları 100 gündür açıklanmıyor
Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anayasanın 5.maddesi 1
aşkımı sakla 1
youtube 1
ilk uzay turistleri 1
yabancı yatırımcı için reklam filmi 1
şu an çalan şarkı 4
tuvalette düşünmek 3
kilo verme yöntemleri 4
örümcek 1
bir teselli ver 2
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam