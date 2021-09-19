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Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde bir tweet atarak başkanlığı dönemindeki bir yazısını paylaştı.
19 Eylül 2021 15:03
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Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması

Merkez'in Güncesi'ndeki "Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazısını tweet atan Ağbal, yazıyı görevden alınmadan önce 5 Mart'ta kaleme almıştı.

Kalıcı fiyat istikrarının, ekonomiye inanan, güvenen insanları koruyacağını, TL'yi hak ettiği değere kavuşturacağını ve bunun sonucunda da herkesin geleceğe güvenle bakacağını kaleme alan Ağbal, hem attığı para politikası adımlarını gerekçelendirmiş hem de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulamıştı.

Ağbal'ın yazısında ayrıca "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek." ifadeleri yer almıştı.

"2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,4 seviyesine düşmesini hedefliyoruz" denilen yazıda, "Ocak ayında sıkı parasal duruşumuzu korurken bu duruşun uzun bir müddet sürdürüleceğini ve gerekirse ilave faiz artışı yapılabileceğini belirterek sözle yönlendirmede bulunduk. Bu süreçte yaptığımız açıklamalarda ise mevcut enflasyon riskleri karşısında bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamızın mümkün görünmediğini belirterek sözle yönlendirmemizi belirgin bir şekilde güçlendirdik" denilmişti.

Para Politikası Kurulu perşembe günü toplanacak

Öte yandan, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı Para Politikası Kurulu, 23 Eylül perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ağustos ayı enflasyonunun yüzde 19'luk politika faizini aşmasının ardından konuştuğu bir toplantıda "para politikası belirlenirken, çekirdek enflasyon emsal alınır" sözleri piyasalar tarafından erken faiz indirimine gidileceği şeklinde yorumlanmıştı.
Memurlar.Net
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