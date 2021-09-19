OGM, 'Orman Yangınları Çalıştayı' düzenleyecek
|19 Eylül 2021 15:16
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OGM'den edinilen bilgiye göre, Türkiye'de özellikle 28 Temmuz'da çıkan ve günler sonra kontrol altına alınan orman yangınları ile diğer ülkelerdeki orman yangınların tüm boyutları ile ele alınacağı bir çalıştay düzenlenecek. OGM koordinasyonunda Ankara'da 14-16 Ekim'de gerçekleştirilecek 'Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı'nda yangın öncesi, sırası ve sonrası başta olmak üzere ulusal ve uluslararası iletişim konuları değerlendirilecek.
AKDENİZ ÜLKELERİ İLE YANGIN BİRLİĞİ KURULMASI GÜNDEMDE
Çalıştayda 3 başlık masaya yatırılacak. 'Orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi', 'Orman yangınları ile mücadelede teknolojik gelişmeler ve inovatif yaklaşımlar' ve 'Akdeniz ülkeleri yangın birliğinin kurulması' konuları ele alınacak. Çalıştayın ilk gününde OGM'nin ilgili birimleri ve yöneticileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi, Bilkent, İstanbul, Artvin, Kastamonu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi pek çok üniversiteden akademisyen görüşlerini aktaracak. Çalıştayda ayrıca doğa ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gibi kurumlar, yerel yönetimler ve protokolden ilgili isimler yer alacak. Çalıştayın ardından OGM, yürütülen çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi yayımlayacak.
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