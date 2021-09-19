1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

OGM, 'Orman Yangınları Çalıştayı' düzenleyecek

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl Türkiye ve diğer ülkelerde çıkan orman yangınlarını tüm boyutlarıyla ele almak için 'Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı' düzenleyecek.
19 Eylül 2021 15:16
+Aa- Yazdır
OGM, 'Orman Yangınları Çalıştayı' düzenleyecek

OGM'den edinilen bilgiye göre, Türkiye'de özellikle 28 Temmuz'da çıkan ve günler sonra kontrol altına alınan orman yangınları ile diğer ülkelerdeki orman yangınların tüm boyutları ile ele alınacağı bir çalıştay düzenlenecek. OGM koordinasyonunda Ankara'da 14-16 Ekim'de gerçekleştirilecek 'Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı'nda yangın öncesi, sırası ve sonrası başta olmak üzere ulusal ve uluslararası iletişim konuları değerlendirilecek.

AKDENİZ ÜLKELERİ İLE YANGIN BİRLİĞİ KURULMASI GÜNDEMDE

Çalıştayda 3 başlık masaya yatırılacak. 'Orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi', 'Orman yangınları ile mücadelede teknolojik gelişmeler ve inovatif yaklaşımlar' ve 'Akdeniz ülkeleri yangın birliğinin kurulması' konuları ele alınacak. Çalıştayın ilk gününde OGM'nin ilgili birimleri ve yöneticileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi, Bilkent, İstanbul, Artvin, Kastamonu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi pek çok üniversiteden akademisyen görüşlerini aktaracak. Çalıştayda ayrıca doğa ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gibi kurumlar, yerel yönetimler ve protokolden ilgili isimler yer alacak. Çalıştayın ardından OGM, yürütülen çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi yayımlayacak.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gaziler için inşa edilen Gazi Konuk Evi bu yıl bitirilecek
19 Eylül 2021 16:36		 Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü aldı
19 Eylül 2021 15:36
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları için 'koronavirüs rehberi' hazırlandı
19 Eylül 2021 12:06		 Yüksek kiraya karşı yerel yönetimlerden öğrenciye 'otel' adımı
19 Eylül 2021 07:08
Pozitif sürücü, bin kilometre sonra ceza yedi
19 Eylül 2021 06:38		 Valilikten taşımalı eğitim ihalesinin yapılamadığı iddialarına açıklama
19 Eylül 2021 06:13
Emeklilikte harç vermeden silah taşıyacak kamu görevlilerin kapsamı genişletildi
19 Eylül 2021 00:01		 Konya Şehir Hastanesi kalp hastalarına şifa oluyor
18 Eylül 2021 23:37
96 bin özel güvenlik görevlisi ve kolluk personeli eğitim aldı
18 Eylül 2021 20:26		 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihleri açıklandı
18 Eylül 2021 17:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:10 - Ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı17:08 - Kumiko sanatı Hikmet öğretmenin elinde canlanıyor17:06 - Koronavirüs evrim geçirdi: Bilim insanlarından korkutan uyarı16:55 - Damacanadan hortum çıkmıştı, 4 kişinin işine son verildi16:38 - Çavuştepe Kalesi'nde yeni mezar tipi ortaya çıkarıldı16:36 - Gaziler için inşa edilen Gazi Konuk Evi bu yıl bitirilecek
16:30 - İSG mezunlarına akademik alımlarda başvuru şansı verilmiyor!16:20 - Kars'taki menderesler her mevsim güzelliğiyle cezbediyor16:14 - Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı.16:12 - Bakan Varank: Adeta şahlanma dönemine girdik16:09 - A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi16:02 - Türksat, Teknoloji Kaptanları'nda 3 proje ile rekabet ediyor
15:59 - Yargıtay, 'ya o ya ben' diyerek iş arkadaşının işten atılmasını isteyen çalışanı affetmedi!15:51 - Bakan Soylu: Yaşanan çatışma hak ve batıl çatışmasıdır15:42 - En fazla ihracat yapan 1000 firmanın 426'sı İstanbul'dan15:39 - Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler15:36 - Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü aldı
15:35 - Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bizzat kendim de ilgileneceğim
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
Ali Yalçın: Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi
Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması
Kahvaltı hazırlayan eşine yardım ederken canından oldu
Hakimlik mülakatları 100 gündür açıklanmıyor
Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşkımı sakla 1
Yoğun bakıma alınan Pele 1
youtube 1
ilk uzay turistleri 1
Ampute Futbol Milli Takımı,Avrupa Şampiyonası'nda finalde 1
bir teselli ver 2
Metrobüsün üstünden boğaz köprüsünü geçmek 1
tuvalette düşünmek 3
tasarruf yapmak 1
karavan kültürü 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam