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'Bebeğinize 1 yaşından önce inek sütü vermeyin' uyarısı

Diyetisyen Eda Balcı, ebeveynlerin merak ettiği inek sütünün bebeklerde ve çocuklarda kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalara değinerek açıklamalarda bulundu. Balcı, 1 yaşından önce bebeklere inek sütü verilmemesi gerektiğini vurguladı.
19 Eylül 2021 15:31
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'Bebeğinize 1 yaşından önce inek sütü vermeyin' uyarısı

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Arş. Gör. Eda Balcı, 5 temel besin grubundan biri olan süt ve süt ürünlerinin sağlıklı beslenme için oldukça önemli olduğunu ifade ederek "Süt, dünyaya geldiğimiz andan itibaren tüketmeye başladığımız bir besindir. Bunlardan anne sütü hiç kuşkusuz en faydalı besindir. İnek sütünün de hem çocuklara hem de yetişkinlere birçok yararı bulunmaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 1 yaşından önce bebeklere inek sütü verilmemesi gerektiğidir" uyarısında bulundu.

"1 YAŞINDAN ÖNCE BEBEKLERE İNEK SÜTÜ VERİLMEMELİ"

Balcı, 1 yaşından önce inek sütü verilmemesinin nedenlerinden birinin bebeklerin bir yaşına kadar sindirim sistemlerinin tam olarak gelişmemiş ve inek sütündeki proteinleri sindirmekte zorlanıyor olmaları olduğunu belirterek "Protein içeriği de yüksek olduğundan inek sütü, bebeklerin böbreklerine fazla yük getirir. Aynı zamanda inek sütü özellikle demir ve çinko gibi bebeklerin büyüme ve gelişmesinde oldukça önemli olan mineraller yönünden zayıftır. Bebeğe 1 yaşından önce inek sütü vermek, demir eksikliğine sebep olabilmektedir. İçeriğinde iyot mineralinin de az bulunması bebeğin zihinsel gelişimini engellemektedir" açıklamasını yaptı.

"İNEK SÜTÜ ALERJİSİ 1 YAŞINDAN ÖNCE BAŞLAR VE 5 YAŞINA DOĞRU İYİLEŞİR"

Diğer önemli nedenlerinden birisinin de inek sütü alerjisi olduğunu ifade eden Balcı şunları söyledi:

"İnek sütü, insan vücudu tarafından yabancı olarak algılanabilecek bazı yapıtaşları içerir. Bu sebeple bazı bebeklerde farklı derecelerde alerji görülebilir. Bu durumda bebeğin beslenmesinden inek sütü ve inek sütüyle hazırlanan besinlerin çıkarılması gerekmektedir. Hatta bazen alerji o kadar şiddetli olabilir ki inek sütü ve ürünlerinin bebeğin beslenmesinden çıkarılması yeterli olmaz, emziren annenin de beslenmesinden inek sütünün çıkarılması gerekmektedir. İnek sütü alerjisi genellikle 1 yaşından önce başlar ve çoğunda 5 yaşına doğru alerjik durum iyileşir."

"1 YAŞ SONRASINDA AŞIRI SÜT TÜKETİMİ KANSIZLIĞA SEBEP OLUYOR"

Balcı, 1 yaşından sonra ise bebeğin inek sütünü artık daha kolay sindirebilir ve daha güvenle verilebileceğini belirterek "1 yaşından sonra bebeklere verilecek sütün kesinlikle pastörize süt olması gerekmektedir. Çünkü daha sağlıklı olduğu düşünülerek alınan çiğ sütler pastörize sütlere göre çok daha uzun süre kaynatılıyor ve dolayısıyla içerisindeki tüm faydalı bileşenler ölüyor. Pastörize süt işleminde ise yararlı maddeler çok daha az zarar görüyor ve zararlı bakteriler içermiyor. 1 yaşından sonra da aşırı süt tüketiminden sakınılmalıdır. Günlük 2 su bardağı sütten fazlası çocuklarda kansızlık ve kabızlığa neden olabileceğinden dikkatli tüketilmelidir" dedi.
DHA
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