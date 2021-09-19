1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu

Antalya'da aynı gün gebelik ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki Ayşe Kılınç, önce hastalığı yendi, ardından da dördüz bebeğinin olacağı haberiyle hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı.
19 Eylül 2021 15:35
+Aa- Yazdır
Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu

Antalya'da aynı gün gebelik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ayşe Kılınç, önce hastalığı yenmenin ardından da dördüz kızlarını sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan çiftçi İbrahim Kılınç (37) ile 1,5 yıldır evli olan Ayşe Kılınç (32), belirtiler göstermesi üzerine hastaneye giderek hem Kovid-19 hem de gebelik testi yaptırdı.

Ardından evine dönen Kılınç, birkaç saat arayla önce gebelik ardından da Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendi.

Yaşadığı korkunun yanı sıra hem şaşıran hem de anne olacağı için mutlu olan Kılınç, uygulanan tedaviyle Kovid-19'u yendi.

Ardından doktor kontrollerinde dördüz bebekleri olacağını öğrenen Kılınç, büyük mutluluk yaşadı.

Antalya'ya gelerek Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru tarafından takip edilmeye başlanan Kılınç, hamileliğinin 32. haftasında ağırlıkları 1 kilo 400 gram ile 1 kilo 600 gram arasında değişen dördüz kızlarını dünyaya getirdi.

Bebeklere "Almina Nida", "Aynura Nisan", "Alya Eda", "Arya Ela" isimleri verildi.

Yaklaşık 57 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalan bebekler, yeterli ağırlığa ulaşınca taburcu edildi.

Şu an 3 aylık olan bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Kılınç çifti, bebek eşyaları, mama ve bez yardımı bekliyor.

"İnsanlara 'dördüz' deyince inanamıyorlar"

Anne Ayşe Kılınç, AA muhabirine, Kovid-19 ile başlayan, düşük ve erken doğum riskleriyle devam eden zorlu dönemin sonunda dördüz mutluluğuna kavuştuklarını söyledi.

Annelik duygusunun çok güzel olduğunu vurgulayan Kılınç, şöyle konuştu:

"Hamile kaldığımda doktorlar bebeklerin ikisinin kalbini diğerlerinin sağlığı ve yaşaması için durdurma önerisinde bulundu. Hiç düşünmeden bu öneriyi kabul etmedim ve dördünü de kucağıma alacağıma hep inandım. Onların kalbinin durdurulmasına gönlüm elvermezdi. Dört bebek olunca zorlanıyorum ama yorucu da olsa çok mutluyuz. Gece uykularım neredeyse hiç yok. Sürekli bez alıyorum, mama hazırlıyorum. Zor oluyor. Herkes şaşırıyor. Hayretle bakıyor. İnsanlara 'dördüz' deyince inanamıyorlar. Büyüyünce birbirleriyle arkadaş olacaklar."

Baba İbrahim Kılınç ise dört çocuğu olacağını duyunca önce inanamadığını dile getirdi.

Çocuklar dünyaya gelinceye kadar mevcut riskler nedeniyle endişe duyduklarını, mutluluklarını fazla yaşayamadıklarını anlatan Kılınç, "Çocuklarımı kucağıma alınca babalık duygusunu hissettim. Bakımında çok zorlandık. Devletimizden, milletimizden yardım bekliyoruz. Bez, mama çok pahalı. Yetişemez hale geldim. Vatana millete hayırlı evlat yetiştirmek için çaba göstereceğiz. Tarlada çalışmadığım saatlerde hemen eve koşuyor, eşime yardım ediyorum. Gece gündüz bebeklerimizle ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.

"Dördüz bebekler 1 milyon doğumda bir görülüyor"

Bebeklerin takibini yapan Prof. Dr. Selahattin Kumru da meslek hayatında ikinci defa dördüz bebeklerin takibini yaptığını söyledi.

Bebeklere erken doğum riskine karşı akciğer gelişimi için destek ilaçlar ile beyin koruyucu ilaçlar kullandıklarını belirten Kumru, "Bebeklerin yoğun bakım takip süreçlerinde ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Dördüz bebekler 1 milyon doğumda bir görülüyor. Gayet sağlıklılar. Aile kadar biz de mutluyuz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs evrim geçirdi: Bilim insanlarından korkutan uyarı
19 Eylül 2021 17:06		 Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler
19 Eylül 2021 15:39
AK Parti eski Milletvekili Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
19 Eylül 2021 15:28		 'Yaşlıları Kovid'den koruduk ama kırıktan koruyamadık'
19 Eylül 2021 15:22
Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler
19 Eylül 2021 15:21		 'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı
19 Eylül 2021 15:19
Akademisyenliği bırakıp girişimci oldu: 18 öğrenciyi istihdam ediyor
19 Eylül 2021 12:51		 Türk diplomatı 'korona vakası olmayan Türkmenistan' ölüme sürüklemiş
19 Eylül 2021 09:10
Fahiş fiyat nasıl biter? İşte uzmanların önerileri
19 Eylül 2021 08:08		 Aşı reddinde o kritik soru: Bu bir hak mı
19 Eylül 2021 07:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:10 - Ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı17:08 - Kumiko sanatı Hikmet öğretmenin elinde canlanıyor17:06 - Koronavirüs evrim geçirdi: Bilim insanlarından korkutan uyarı16:55 - Damacanadan hortum çıkmıştı, 4 kişinin işine son verildi16:38 - Çavuştepe Kalesi'nde yeni mezar tipi ortaya çıkarıldı16:36 - Gaziler için inşa edilen Gazi Konuk Evi bu yıl bitirilecek
16:30 - İSG mezunlarına akademik alımlarda başvuru şansı verilmiyor!16:20 - Kars'taki menderesler her mevsim güzelliğiyle cezbediyor16:14 - Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı.16:12 - Bakan Varank: Adeta şahlanma dönemine girdik16:09 - A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi16:02 - Türksat, Teknoloji Kaptanları'nda 3 proje ile rekabet ediyor
15:59 - Yargıtay, 'ya o ya ben' diyerek iş arkadaşının işten atılmasını isteyen çalışanı affetmedi!15:51 - Bakan Soylu: Yaşanan çatışma hak ve batıl çatışmasıdır15:42 - En fazla ihracat yapan 1000 firmanın 426'sı İstanbul'dan15:39 - Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler15:36 - Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü aldı
15:35 - Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bizzat kendim de ilgileneceğim
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
Ali Yalçın: Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi
Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması
Kahvaltı hazırlayan eşine yardım ederken canından oldu
Hakimlik mülakatları 100 gündür açıklanmıyor
Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilk uzay turistleri 1
fırçalı araç yıkamaya giremeyen insan 1
anayasanın 5.maddesi 1
Metrobüsün üstünden boğaz köprüsünü geçmek 1
aşkımı sakla 1
şu an çalan şarkı 4
bir teselli ver 2
karavan kültürü 1
Yoğun bakıma alınan Pele 1
örümcek 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam