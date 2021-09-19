Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler

Artvin'de, AK Parti Milletvekili Erkan Balta ve beraberindeki bir grup ilkokul arkadaşı, 1981'de mezun oldukları okullarında toplanarak anılarını tazeledi.

Kentte 90 yıllık geçmişi olan Gazi İlkokulu'nun, deprem riski nedeniyle geçen yıl boşaltılmasının ardından milletvekili Balta, 14 sınıf arkadaşı ve sınıf öğretmenleri Günay Demir, yıkım kararı verilen okullarında son kez toplanmaya karar verdi.

Tam 40 yıl sonra mezun oldukları sınıfta bir araya gelen mezun öğrenciler, geçmişi yad ederek kara tahtaya tebeşirle yazı yazdı, buluşmaya katılamayan 6 arkadaşlarıyla da Zoom üzerinden görüntülü görüşme yaptı.

Milletvekili Erkan Balta, gazetecilere, çok anlamlı ve duygusal bir gün yaşadıklarını söyledi.

Gazi İlkokulunun Artvin için çok özel ve önemli bir yere sahip olduğunu belirten Balta, "90 yıllık bir okul. Cumhuriyet döneminin en önemli kamu yapılarından biri. 1930 yılında yapımına başlanan ve 1933'ten beri eğitim öğretime ev sahipliği yapan bu okul binlerce insanın yetişmesinde, bu günlere gelmesinde önemli yere sahip." dedi.

Balta, kendilerinin 1981'de mezun olduklarını ifade ederek, "İlkokul öğretmenimizin de Artvin'de bulunmasını fırsata çevirerek, arkadaşlarımızla bir araya gelerek ders işledik. Bizim için çok duyguluydu. Bu buluşma ve son ders, Gazi İlkokuluna veda anlamını da taşıyor. Önümüzdeki günlerde yıkılacak okulumuza veda ettik." diye konuştu.

Emekli sınıf öğretmeni Günay Demir de yıllar sonra eski öğrencileriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğrencileriyle arasındaki sevgi ve saygının hiç azalmadan sürdüğünü görmenin kendisini çok duygulandırdığını kaydeden Demir, "Öğrencilerim emeklerimin karşılığını verdiler. Hepsi büyümüş, okumuş, evlenmiş, bunları görünce daha da mutlu oldum." dedi.

Mezunlardan Sevinç Aydemir ise arkadaşlarıyla 40 yıl önceki heyecanı yeniden yaşadığını belirterek, "Burası çocukluğumuzun geçtiği sıralar. Veda ettiğimiz 5/E sınıfı. Okulumuzu gezdik, sınıfta ders işledik. Arkadaşlarımızla hasret giderdik. Eski günleri andık. Okulumuz yıkılacak, onun hüznü ile okulumuza veda ettik." ifadelerine yer verdi.

Güldane Okur da çocukluk günlerine geri dönerek o yılları hatırlamanın kendisini çok duygulandırdığını söyledi.