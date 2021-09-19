1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

En fazla ihracat yapan 1000 firmanın 426'sı İstanbul'dan

Geçen yıl en yüksek ihracat yapan firmalar arasında birinciliği 4,9 milyar dolarla Ford Otomotiv alırken, Toyota 3,6 milyar dolarlık ve Oyak-Renault 2,3 milyar dolarlık dış satıma imza attı.
19 Eylül 2021 15:42
+Aa- Yazdır
En fazla ihracat yapan 1000 firmanın 426'sı İstanbul'dan

Geçen yıl en çok ihracat yapan 1.000 firmanın yüzde 57,5'i Marmara Bölgesi'nden listeye girerken, İstanbul 426 şirketle zirvede yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı"ndan derlediği bilgilere göre, ilk 1000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı geçen yıl 92,6 milyar dolar oldu.

1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı 11 olarak gerçekleşirken, 167 firmanın ihracatı 100 milyon doların üzerine çıktı.

İlk 1000 firmanın toplam ihracattan aldığı pay yüzde 54,6 olarak gerçekleşirken, yüzde 78,9'u yerli firmalardan oluştu. İlk 1000 firmanın istihdam ettiği kişi sayısı ise 1 milyona yaklaştı.

Firmaların yüzde 57,5'i Marmara Bölgesi'nde yer aldı. Toplamda 50 ilden şirketlerin bulunduğu listede, zirve 426 şirketle İstanbul'un oldu. İstanbul'u, 80 firma ile İzmir, 73 firma ile Gaziantep, 61 firma ile Bursa, 59 firma ile Kocaeli ve 49 firma ile Ankara takip etti.

En yüksek ihracat Ford ve Toyota'dan

Geçen yıl en fazla ihracat yapan firmalar arasında birinciliği 4,9 milyar dolarla Ford Otomotiv aldı. Toyota 3,6 milyar dolar ve Oyak-Renault 2,3 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

Vestel 2,05 milyar dolar ile dördüncü, Kibar Dış Ticaret 2 milyar dolar ile beşinci, Arçelik 1,8 milyar dolar ile altıncı ve TGS Dış Ticaret 1,5 milyar dolarla yedinci sırada yer aldı.

TOFAŞ Türk Otomobil 1,1 milyar dolar, Türkiye Petrol Rafinerileri 1,46 milyar dolar ve Mercedes-Benz Türk de 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracat payında otomotiv, şirket sayısında hazır giyim zirvede

İlk 1000 listesindeki ihracatın yüzde 23,8'ini otomotiv, yüzde 10,7'sini kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 10,5'ini çelik, yüzde 9,4'ünü hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 8,4'ünü de elektrik-elektronik sektörleri yaptı.

Geçen yıl en çok ihracat gerçekleştiren ilk 1000 firmanın 145'i hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yer alırken, 114'ü kimyevi maddeler ve mamulleri, 93'ü ise otomotivden listeye girdi.

Bu yıl 169 firma listeye ilk kez girerken, 831 firma yerini korumayı başardı.

İlk 1000 ihracatçı, 2020'de 12 milyar lirayı aşkın Ar-Ge harcaması yaptı.

İhracatı en çok artıran Vakıf Katılım oldu

İlk 1000 firma arasında ihracatını en çok artıran firma yüzde 765,1 ile Vakıf Katılım olarak kayıtlara geçti. Vakıf Katılım, geçen yıl 485 milyon dolar ihracat yaparak genel sıralamada 26'ncı oldu.

Sanmar Denizcilik ihracatını yüzde 374, 2 artırarak 105,4 milyon dolara, Eti Bakır yüzde 268,5 artırarak 276,4 milyon dolara yükseltti.

İhracatını en çok artıran firmalar arasında 4'üncü sırada yer alan Roketsan yüzde 209,9'luk yükselişle 102,3 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Aycan Entegre yüzde 154,5'lik artışla 55,2 milyon dolarlık, Kaptan Demir Çelik yüzde 136,1'lik yükselişle 135,5 milyon dolarlık, Sefine Denizcilik yüzde 134,9'luk artışla 206,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Batı Çim Batı Anadolu Çimento yüzde 133,1'lik artışla 54,2 milyon dolar, Samsun Yurt Savunma yüzde 126 ile 49,8 milyon dolar ve Abalıoğlu Yağ Sanayi yüzde 124,2 ile 73 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İlk 1000'de en hızlı yükselişi Sanmar Denizcilik yakaladı

Geçen yıl 2019'a göre sıralamasını en hızlı yükselten firma 800 basamak birden atlayan Sanmar Denizcilik oldu. Önceki yıl 957'nci sırada bulunan şirket, 2020'de 157'nciliğe yükseldi.

Aycan Entegre 671 basamak yükselerek 319'uncu, Samsun Yurt Savunma 600 sıra atlayarak 368'inci oldu. Batı Çim Batı Anadolu Çimento 592 basamak yükselerek 325'inciliğe, Teknik Alüminyum 538 sıra atlayarak 414'üncülüğe ve Şara Dış Ticaret 504 sıra yükselerek 294'üncülüğe tırmandı.

Cronimet Turkey 489, Roketsan 454, Tukaş Dış Ticaret 438, Unat Yağ 429, Ege Seramik 409, Abalıoğlu Yağ Sanayi 383, Limak Çimento 356 ve CFN Kimya 345 sıra birden yükseldi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Varank: Adeta şahlanma dönemine girdik
19 Eylül 2021 16:12		 Türksat, Teknoloji Kaptanları'nda 3 proje ile rekabet ediyor
19 Eylül 2021 16:02
Otokar zırhlı araçları yeni görevler için hazır
19 Eylül 2021 15:09		 Koronanın etkili olduğu dönemde PTT'de 519 milyon işlem yapıldı
19 Eylül 2021 11:26
Ocak ayında memurlara yapılan ödemeler ne kadar artacak?
19 Eylül 2021 07:00		 Yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 52 büyüdü
18 Eylül 2021 23:07
İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları yüzde 200 arttı
18 Eylül 2021 20:49		 Karadeniz'de istavritin kilosu 8 TL'ye düştü
18 Eylül 2021 18:24
TCMB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor
18 Eylül 2021 18:17		 Tasfiyelik eşya satışından ekonomiye 1,8 milyar lira kazandırıldı
18 Eylül 2021 17:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:10 - Ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı17:08 - Kumiko sanatı Hikmet öğretmenin elinde canlanıyor17:06 - Koronavirüs evrim geçirdi: Bilim insanlarından korkutan uyarı16:55 - Damacanadan hortum çıkmıştı, 4 kişinin işine son verildi16:38 - Çavuştepe Kalesi'nde yeni mezar tipi ortaya çıkarıldı16:36 - Gaziler için inşa edilen Gazi Konuk Evi bu yıl bitirilecek
16:30 - İSG mezunlarına akademik alımlarda başvuru şansı verilmiyor!16:20 - Kars'taki menderesler her mevsim güzelliğiyle cezbediyor16:14 - Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı.16:12 - Bakan Varank: Adeta şahlanma dönemine girdik16:09 - A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi16:02 - Türksat, Teknoloji Kaptanları'nda 3 proje ile rekabet ediyor
15:59 - Yargıtay, 'ya o ya ben' diyerek iş arkadaşının işten atılmasını isteyen çalışanı affetmedi!15:51 - Bakan Soylu: Yaşanan çatışma hak ve batıl çatışmasıdır15:42 - En fazla ihracat yapan 1000 firmanın 426'sı İstanbul'dan15:39 - Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler15:36 - Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü aldı
15:35 - Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bizzat kendim de ilgileneceğim
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
Ali Yalçın: Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi
Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması
Kahvaltı hazırlayan eşine yardım ederken canından oldu
Hakimlik mülakatları 100 gündür açıklanmıyor
Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilk uzay turistleri 1
youtube 1
anayasanın 5.maddesi 1
Yoğun bakıma alınan Pele 1
Metrobüsün üstünden boğaz köprüsünü geçmek 1
örümcek 1
Benim vatandaşım gayet memnun 2
şu an çalan şarkı 4
bir teselli ver 2
yabancı yatırımcı için reklam filmi 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam