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Türksat, Teknoloji Kaptanları'nda 3 proje ile rekabet ediyor

Türksat AŞ, bu yıl da Teknoloji Kaptanları'nda kendi kulvarındaki pek çok projeye karşı rekabet ediyor.
19 Eylül 2021 16:02
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Türksat, Teknoloji Kaptanları'nda 3 proje ile rekabet ediyor

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl BTHaber tarafından düzenlenen, 35 farklı firmadan 61 projenin yarıştığı, şirketlerin farklı iş süreçleri için geliştirdikleri proje ve uygulamaların 6 farklı kategoride değerlendirildiği Teknoloji Kaptanları Ödülleri Yarışması'nda 3 farklı kategoride 4 ödül birden kazanan Türksat, bu sene de 3 farklı proje ile yarışmada boy gösteriyor.

Değerlendirmenin ağırlıklı olarak jüri ve web sitesi üzerinden Facebook profil bağlantısı vasıtasıyla halk oylaması sonucu yapılacağı yarışmaya Türksat, gelir arttırıcı, maliyet azaltıcı ve operasyonel verimlilik sağlayıcı çalışmaları olan Fixed Virtual Network Operator Projesi, Cihaz Geri Kazanım Projesi ve CRM ve Mobil Test Otomasyonu Projesi ile katılım sağlıyor.

34 şirketin farklı iş süreçleri için geliştirilen 59 proje ve uygulamalarının değerlendirileceği Teknoloji Kaptanları, 22 Eylül saat 23.59'a kadar sosyal medya üzerinden halk oylamasına açık olacak.
Anadolu Ajansı
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