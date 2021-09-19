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Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
|19 Eylül 2021 16:14
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