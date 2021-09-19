1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Damacanadan hortum çıkmıştı, 4 kişinin işine son verildi

Eskişehir'de damacananın, içinde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda bulunan hortumla satıldığı ortaya çıktı.Olay ile ilgili soruşturma başlatan ESKİ Genel Müdürlüğü, 4 personelin görevine son verildiğini açıkladı.
19 Eylül 2021 16:55
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kalabak suyu tesislerinde dolumu yapılan 12 litrelik damacananın, içinde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda bulunan hortumla satıldığı ortaya çıktı.

Damacanayı alan tüketicinin şikayeti üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Dolum tesislerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ESKİ, ihmali olduğu tespit edilen 4 personelin işten çıkarıldığını duyurdu. ESKİ tarafından yapılan açıklamada "ESKİ Genel Müdürlüğü'nce olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. ESKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yasal süreleri içerisinde yürütülen soruşturma tamamlanmış olup, dosya ESKİ ve Espark A.Ş. disiplin kurullarına sevk edilmiştir. Disiplin kurullarınca olayda kusuru bulunan 4 çalışanın iş akitlerinin feshine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, kurumca konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" denildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan da tüketiciyi korumak için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu: Yaşanan çatışma hak ve batıl çatışmasıdır
19 Eylül 2021 15:51		 Vali açıkladı: Hastanede doluluk oranı yüzde 40'a ulaştı
19 Eylül 2021 15:24
Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması
19 Eylül 2021 15:03		 Bahçeli'den 'gazilik' açıklaması: Oranı, yüzdesi olmamalı
19 Eylül 2021 14:34
Erdoğan: Temennimiz 2023 seçimlerine farklı bir şekilde girmek
19 Eylül 2021 12:40		 Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bizzat kendim de ilgileneceğim
19 Eylül 2021 12:15
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
19 Eylül 2021 09:03		 TBMM'de yeni yasama yılı hazırlıkları son aşamada
19 Eylül 2021 07:52
Cuntacıların ismi silinsin: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
19 Eylül 2021 07:35		 Gürsel Tekin: CHP içindeki akraba atamaları beni rahatsız ediyor
19 Eylül 2021 00:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:10 - Ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı17:08 - Kumiko sanatı Hikmet öğretmenin elinde canlanıyor17:06 - Koronavirüs evrim geçirdi: Bilim insanlarından korkutan uyarı16:55 - Damacanadan hortum çıkmıştı, 4 kişinin işine son verildi16:38 - Çavuştepe Kalesi'nde yeni mezar tipi ortaya çıkarıldı16:36 - Gaziler için inşa edilen Gazi Konuk Evi bu yıl bitirilecek
16:30 - İSG mezunlarına akademik alımlarda başvuru şansı verilmiyor!16:20 - Kars'taki menderesler her mevsim güzelliğiyle cezbediyor16:14 - Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı.16:12 - Bakan Varank: Adeta şahlanma dönemine girdik16:09 - A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi16:02 - Türksat, Teknoloji Kaptanları'nda 3 proje ile rekabet ediyor
15:59 - Yargıtay, 'ya o ya ben' diyerek iş arkadaşının işten atılmasını isteyen çalışanı affetmedi!15:51 - Bakan Soylu: Yaşanan çatışma hak ve batıl çatışmasıdır15:42 - En fazla ihracat yapan 1000 firmanın 426'sı İstanbul'dan15:39 - Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler15:36 - Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü aldı
15:35 - Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bizzat kendim de ilgileneceğim
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
Ali Yalçın: Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi
Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması
Kahvaltı hazırlayan eşine yardım ederken canından oldu
Hakimlik mülakatları 100 gündür açıklanmıyor
Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tuvalette düşünmek 3
Ampute Futbol Milli Takımı,Avrupa Şampiyonası'nda finalde 1
Çocuk kalbi 1
aşkımı sakla 1
şu an çalan şarkı 4
yabancı yatırımcı için reklam filmi 1
örümcek 1
karavan kültürü 1
youtube 1
Yoğun bakıma alınan Pele 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam