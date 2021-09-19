Kumiko sanatı Hikmet öğretmenin elinde canlanıyor
|19 Eylül 2021 17:08
|+Aa- Yazdır
Mesleki Eğitim Merkezi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan 55 yaşındaki Hikmet Amuca, küçük yaşlardan beri hobi olarak ahşap oymacılığıyla ilgilendi.
Yaklaşık 7 yıl önce yeni müstakil evine süs ve dekoratif eşya yapmak için araştırma yaparken, Japonya'da 1400'lü yıllarda İmparator Nikko'nun yaptırdığı Toshogu mabedinin inşasında ahşap kullanılarak yapılan süslemelerle ortaya çıkan kumiko sanatıyla tanışan Amuca, internetteki videoları izleyerek kendisini geliştirdi.
Hikmet öğretmen, evinin bahçesine kurduğu küçük atölyede ince işçilikle kestiği ağaç parçalarını çivi ve yapıştırıcı kullanmadan birbirine geçirerek masa, sehpa, abajur ve ahşap bölme gibi 150 eser üretti.
Zaman zaman belediye ve çeşitli alanlarda sergiler açan Amuca'nın eserleri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
"Çok sabır isteyen bir sanat"
Merkeze bağlı Kirazlı köyünde yaşayan Hikmet Amuca, AA muhabirine, kumikonun, Türkiye'de çok yeni bir sanat olduğunu anlattı.
Yaklaşık 7 yıl önce bu sanatla tanıştığını dile getiren Amuca, "Türkiye'de kumiko ile ilgili eğitim alacak mecra olmadığı için izleyerek öğrendim. Kumiko, Japon ahşap süsleme sanatıdır. Japonya'da çok gelişmiş bir sanat dalı olmakla birlikte orada da artık yaşlı kesim yapıyor. Gençlerde bu sanat üzerine pek talep yok." diye konuştu.
Türkiye'de bu sanatı birkaç kişinin icra ettiğini aktaran Amuca, şöyle devam etti:
"Elimizden geldiğince atölyemizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Köyde yetiştiğim için çivi çakmaya veya bir şeyler kesmeye elimiz yatkındı. Küçük yaşlardan itibaren ahşap çıtalarla oynamayı çok severdim. Kumikoyu gördükten sonra bayıldım ve yapmaya karar verdim. Bu konuda çok güzel sonuçlar aldığımı düşünüyorum. Ayrıca bazı ayrıntılar çok önemli. Uyguladığımız çıtaların kalınlığı milimetrik değil, mikrometrik olmalı, yani milimetrenin 10'da 1'i kadar toleransı vardır. Çok küçük parçalarla çalışmak zor, onların yerleştirilmesi ve geometrik olarak ayarlanması kolay değil. Çok sabır isteyen bir sanat."
Amuca, sanatı çok büyük keyif alarak yaptığını dile getirerek, "Anadolu Selçuklu motiflerini daha farklı sentez yaparak kumiko ile birleştireceğim inşallah. İrili ufaklı 150 eserim var." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vatanı için gazi oldu, milleti için öğretmenlik yapıyor
19 Eylül 2021 13:13
|Projeleriyle farkındalık oluşturan öğretmen 'dünyanın en iyileri' arasında
19 Eylül 2021 11:52
|Öğretmen, bebeği alındıktan 10 gün sonra koronadan hayatını kaybetti
17 Eylül 2021 16:32
|Denize atlayan Nilgün öğretmen, ailesine 'Bu hayat bana dar geliyor' demiş
16 Eylül 2021 13:06
|Öğretmenin tehdidi sosyal medyada yayıldı, müfettiş görevlendirildi
14 Eylül 2021 16:50
|Ömer Çelik: Eğitim alanındaki asıl özne öğretmenlerimizdir
13 Eylül 2021 20:16
|Okul müdürü öğrencileri için amelelik yapıyor
12 Eylül 2021 21:35
|Sivas'ta öğretmenlere yönelik eğitim programı başlatıldı
12 Eylül 2021 20:06
|Aşı yaptırmayan öğretmen Covid-19'a yenik düştü
12 Eylül 2021 17:53
|Veli, kayıp oyuncak yüzünden öğretmeni darp etti
11 Eylül 2021 18:14