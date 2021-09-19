1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kumiko sanatı Hikmet öğretmenin elinde canlanıyor

Düzce'de öğretmenlik mesleğinin yanında hobi olarak ahşap oymacılık sanatıyla uğraşan Hikmet Amuca, 7 yıl önce izleyerek öğrendiği Japon ahşap işleme sanatı kumiko ile masa, sehpa ve abajur gibi 150 eser yaptı.
19 Eylül 2021 17:08
+Aa- Yazdır
Kumiko sanatı Hikmet öğretmenin elinde canlanıyor

Mesleki Eğitim Merkezi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan 55 yaşındaki Hikmet Amuca, küçük yaşlardan beri hobi olarak ahşap oymacılığıyla ilgilendi.

Yaklaşık 7 yıl önce yeni müstakil evine süs ve dekoratif eşya yapmak için araştırma yaparken, Japonya'da 1400'lü yıllarda İmparator Nikko'nun yaptırdığı Toshogu mabedinin inşasında ahşap kullanılarak yapılan süslemelerle ortaya çıkan kumiko sanatıyla tanışan Amuca, internetteki videoları izleyerek kendisini geliştirdi.

Hikmet öğretmen, evinin bahçesine kurduğu küçük atölyede ince işçilikle kestiği ağaç parçalarını çivi ve yapıştırıcı kullanmadan birbirine geçirerek masa, sehpa, abajur ve ahşap bölme gibi 150 eser üretti.

Zaman zaman belediye ve çeşitli alanlarda sergiler açan Amuca'nın eserleri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Çok sabır isteyen bir sanat"

Merkeze bağlı Kirazlı köyünde yaşayan Hikmet Amuca, AA muhabirine, kumikonun, Türkiye'de çok yeni bir sanat olduğunu anlattı.

Yaklaşık 7 yıl önce bu sanatla tanıştığını dile getiren Amuca, "Türkiye'de kumiko ile ilgili eğitim alacak mecra olmadığı için izleyerek öğrendim. Kumiko, Japon ahşap süsleme sanatıdır. Japonya'da çok gelişmiş bir sanat dalı olmakla birlikte orada da artık yaşlı kesim yapıyor. Gençlerde bu sanat üzerine pek talep yok." diye konuştu.

Türkiye'de bu sanatı birkaç kişinin icra ettiğini aktaran Amuca, şöyle devam etti:

"Elimizden geldiğince atölyemizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Köyde yetiştiğim için çivi çakmaya veya bir şeyler kesmeye elimiz yatkındı. Küçük yaşlardan itibaren ahşap çıtalarla oynamayı çok severdim. Kumikoyu gördükten sonra bayıldım ve yapmaya karar verdim. Bu konuda çok güzel sonuçlar aldığımı düşünüyorum. Ayrıca bazı ayrıntılar çok önemli. Uyguladığımız çıtaların kalınlığı milimetrik değil, mikrometrik olmalı, yani milimetrenin 10'da 1'i kadar toleransı vardır. Çok küçük parçalarla çalışmak zor, onların yerleştirilmesi ve geometrik olarak ayarlanması kolay değil. Çok sabır isteyen bir sanat."

Amuca, sanatı çok büyük keyif alarak yaptığını dile getirerek, "Anadolu Selçuklu motiflerini daha farklı sentez yaparak kumiko ile birleştireceğim inşallah. İrili ufaklı 150 eserim var." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vatanı için gazi oldu, milleti için öğretmenlik yapıyor
19 Eylül 2021 13:13		 Projeleriyle farkındalık oluşturan öğretmen 'dünyanın en iyileri' arasında
19 Eylül 2021 11:52
Öğretmen, bebeği alındıktan 10 gün sonra koronadan hayatını kaybetti
17 Eylül 2021 16:32		 Denize atlayan Nilgün öğretmen, ailesine 'Bu hayat bana dar geliyor' demiş
16 Eylül 2021 13:06
Öğretmenin tehdidi sosyal medyada yayıldı, müfettiş görevlendirildi
14 Eylül 2021 16:50		 Ömer Çelik: Eğitim alanındaki asıl özne öğretmenlerimizdir
13 Eylül 2021 20:16
Okul müdürü öğrencileri için amelelik yapıyor
12 Eylül 2021 21:35		 Sivas'ta öğretmenlere yönelik eğitim programı başlatıldı
12 Eylül 2021 20:06
Aşı yaptırmayan öğretmen Covid-19'a yenik düştü
12 Eylül 2021 17:53		 Veli, kayıp oyuncak yüzünden öğretmeni darp etti
11 Eylül 2021 18:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:10 - Ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı17:08 - Kumiko sanatı Hikmet öğretmenin elinde canlanıyor17:06 - Koronavirüs evrim geçirdi: Bilim insanlarından korkutan uyarı16:55 - Damacanadan hortum çıkmıştı, 4 kişinin işine son verildi16:38 - Çavuştepe Kalesi'nde yeni mezar tipi ortaya çıkarıldı16:36 - Gaziler için inşa edilen Gazi Konuk Evi bu yıl bitirilecek
16:30 - İSG mezunlarına akademik alımlarda başvuru şansı verilmiyor!16:20 - Kars'taki menderesler her mevsim güzelliğiyle cezbediyor16:14 - Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı.16:12 - Bakan Varank: Adeta şahlanma dönemine girdik16:09 - A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi16:02 - Türksat, Teknoloji Kaptanları'nda 3 proje ile rekabet ediyor
15:59 - Yargıtay, 'ya o ya ben' diyerek iş arkadaşının işten atılmasını isteyen çalışanı affetmedi!15:51 - Bakan Soylu: Yaşanan çatışma hak ve batıl çatışmasıdır15:42 - En fazla ihracat yapan 1000 firmanın 426'sı İstanbul'dan15:39 - Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler15:36 - Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü aldı
15:35 - Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bizzat kendim de ilgileneceğim
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
Ali Yalçın: Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi
Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması
Kahvaltı hazırlayan eşine yardım ederken canından oldu
Hakimlik mülakatları 100 gündür açıklanmıyor
Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşkımı sakla 1
anayasanın 5.maddesi 1
bir teselli ver 2
tuvalette düşünmek 3
tasarruf yapmak 1
Ampute Futbol Milli Takımı,Avrupa Şampiyonası'nda finalde 1
Benim vatandaşım gayet memnun 2
Metrobüsün üstünden boğaz köprüsünü geçmek 1
Çocuk kalbi 1
örümcek 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam