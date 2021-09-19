Rize eski Belediye Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir beyin tümörü sebebiyle tedavi gören eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop, önceki gün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hop için, 1996-2004 yıllları arasında, iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Rize Belediyesi'nin önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin "Rize'mize de 8 yıl hizmet ederek güzel işlere imza atmış, naif bir kişiliğe sahipti, hiçbir zaman ötekileştirmeden hizmet etmeye gayret eden bir büyüğümüzdü. Rize'ye yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyor, Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. Buradaki törenin ardından Hop'un cenaze namazı Rize Sahil Camii'nde kılındı. Hop'un oğlu Celal Hop ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği cenazeye, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize eski milletvekilleri Ahmet Kabil ve Abdülkadir Kart, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, eski belediye başkanlarından Halil Bakırcı, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Hop, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağdatlı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.