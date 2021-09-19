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Prof. Dr. Akşit, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'na kitabını hediye etti

19 Eylül 2021 17:59
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Prof. Dr. Akşit, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'na kitabını hediye etti

Türk İlahiyat Profesörü Mustafa Cevat Akşit, hazırladığı 31. ciltlik İmam Şerahsi Mebsut Fıkıh kitabını, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a hediye etti.

Orta Asya'da bin yıl önce İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar döneminden kalan Özgön Minaresi'nin önemine dikkati çekmek için Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'ne bağlı Özgön şehrinde "Özgön Minare-2021" etno-folklor festivali düzenlendi.

Caparov'un katıldığı festivale, Türkiye'den Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ve İmam Serahsi Uluslararası İslam Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Mehmet Sıddık Akşit de iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığına, Özgön Minaresi'nin 2025'e kadar UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi için çalışmalara başlanması talimatı verdi.

Halkın yoğun katılımıyla yapılan festivalde Cevat Akşit, bütün görüşler hakkında tarafsız ve sistemli analiz yapan ilk eser olma özelliği taşıyan 31. ciltlik İmam Şerahsi Mebsut Fıkıh adlı kitabını Caparov'a sahnede takdim etti.

Kırgız milletvekili Aida Kasımaliyeva'nın inisiyatifiyle düzenlenen festival kapsamında, Akşit ve kendisine eşlik eden heyet, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından inşa edilen camiyi ve İmam Serahsi türbesini de ziyaret etti.

Akşit, başkent Bişkek'te ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) yönetimi ile bir araya gelerek, "İmam Serahsı'nin İslam Hukuku'ndaki Yeri ve Önemi" konulu konferans verdi.

İmam Serahsi kimdir?

Muhammed bin Ahmed es-Serahsi (1009-1090), Horasan'da Meşhed ile Merv arasında bulunan Serahs kasabasında dünyaya geldi.

Ortaçağ'da ilk Müslüman Türk devletini Orta Asya'da kuran Karahanlılar döneminde yaşayan İmam Serahsi, tahsilini Buhara'da yaptı.

Serahsi, nerdeyse 17 yıllık hapis hayatını Özgön (Özkent) zindanında yatarak, fıkıh eserleri yazarak tamamladı.

Hanefi fıkhının önemli alimi ve "İmamlar Güneşi" olarak da bilinen Serahsi, hapishanelerde öğrenci yetiştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı, geleneksel Osmanlı mimarisine uygun olarak tasarlanan İmam Serahsi Türbesi ve külliyesini inşa ederek 2012'de ziyarete açmıştı.
Anadolu Ajansı
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