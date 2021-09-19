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Galatasaray 3 maçtır evinde Alanyaspor'u yenemiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında mağlup olduğu Alanyaspor'u bu maçla birlikte son 3 resmi karşılaşmada da yenemedi.
19 Eylül 2021 18:29
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Galatasaray 3 maçtır evinde Alanyaspor'u yenemiyor

Turuncu-yeşilliler, sarı-kırmızılıları 3 maçta da mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşma ile birlikte Aslan evinde rakibini yine yenemedi. Alanyaspor ikisi Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak Galatasaray'ı Türk Telekom Stadyumu'nda yenmeyi başardı.
İhlas Haber Ajansı
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