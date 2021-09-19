Metrobüsün üzerinde yolculuk yapan Youtuber yakalandı
|19 Eylül 2021 18:30
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Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Yunus Emre Özer, Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atlamış ve bu görüntüleri de sosyal medyadan yayınlamıştı. Özer, polis ekipleri tarafından 2 kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı. Sosyal medyada beğeni için çektiği videolara bir yenisini daha ekleyen Özer bu sefer metrobüs üstünde Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçti. Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı'na gelen Özer, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan Özer, yatarak üstünde gizlendi. Hem kendi hem de metrobüstekilerin hayatını tehlikeye atan Özer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçen metrobüsün üstünden Anadolu Yakası'ndaki ilk durakta indi. Perondaki yolcuların arasında yürümeye başlayan Özer'i güvenlik görevlileri fark etti. Güvenlik görevlileri Özer'i kovalamaya başladı. Özer kaçmayı başardı.
YAKALANDI
Harekete geçen Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Yunus Emre Özer'i yakaladı. Özer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179 / 2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokma) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edildi.
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