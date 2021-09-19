1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

NAVTEX'li provokasyon Türkiye'ye sökmedi

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hesabına "Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı"nın (EastMed) geçeceği güzergah ile ilgili ön çalışmalar yaptığı belirtilen Malta bandıralı 'Nauticial Geo' gemisinin, izin almadan Türk kıta sahanlığı içinde araştırma teşebbüsleri sonuç vermedi. Yorgo Kırbaki'nin özel haberi...
19 Eylül 2021 18:37
+Aa- Yazdır
NAVTEX'li provokasyon Türkiye'ye sökmedi

Kathimerini gazetesi, 'Nautical Geo'nun son günlerde, Girit adasınınn doğusunda 6 milden uzak mesafeye açıldığında, bölgedeki Türk savaş gemilerinin telsizlerinden yapılan uyarılarla, ilerlemesinin engellendiğini yazdı. Gazete, bölgede Yunan savaş gemilerinin de bulunduğunu, ancak en ufak bir gerginliğin yaşanmadığını da kaydetti.

ATİNA'DAN PROTESTO

Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, 'Nautical Geo' gemisinin 'rahatsız edildiği' gerekçesi ile Ankara'daki Yunan Büyükelçisine, Türk Dışişleri Bakanlığı nezdinde protesto girişiminde bulunması talimatı verdiği belirtildi. Yunanistan'ın Girit'in doğusu için yayınladığı NAVTEX'e Türkiye karşı NAVTEX yayınlayarak o bölgenin Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı içinde kaldığı uyarısında bulunmuştu.
CNN Türk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
New York'taki Türkevi Binası yarın açılacak
19 Eylül 2021 19:35		 Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı
19 Eylül 2021 19:32
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
19 Eylül 2021 19:22		 TBMM Başkanı Şentop AB'nin göçmen politikasını eleştirdi
19 Eylül 2021 18:00
Damacanadan hortum çıkmıştı, 4 kişinin işine son verildi
19 Eylül 2021 16:55		 Bakan Soylu: Yaşanan çatışma hak ve batıl çatışmasıdır
19 Eylül 2021 15:51
Vali açıkladı: Hastanede doluluk oranı yüzde 40'a ulaştı
19 Eylül 2021 15:24		 Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması
19 Eylül 2021 15:03
Bahçeli'den 'gazilik' açıklaması: Oranı, yüzdesi olmamalı
19 Eylül 2021 14:34		 Erdoğan: Temennimiz 2023 seçimlerine farklı bir şekilde girmek
19 Eylül 2021 12:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:35 - New York'taki Türkevi Binası yarın açılacak19:34 - 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu19:32 - Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı19:29 - Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan yeniden seçildi19:22 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı18:41 - Hasta yakını doktoru darp etti: Çok ağır yaralanabilirdim
18:37 - NAVTEX'li provokasyon Türkiye'ye sökmedi18:30 - Metrobüsün üzerinde yolculuk yapan Youtuber yakalandı18:29 - Galatasaray 3 maçtır evinde Alanyaspor'u yenemiyor18:00 - TBMM Başkanı Şentop AB'nin göçmen politikasını eleştirdi17:59 - Prof. Dr. Akşit, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'na kitabını hediye etti17:37 - Prof. Dr. Bilge: Covid-19'da erken doğum riski artıyor
17:36 - Rize eski Belediye Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı17:35 - Ayıplı olduğunu iddia ettikleri araçlarıyla konvoy oluşturdular17:10 - Ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı17:08 - Kumiko sanatı Hikmet öğretmenin elinde canlanıyor17:06 - Koronavirüs evrim geçirdi: Bilim insanlarından korkutan uyarı
16:55 - Damacanadan hortum çıkmıştı, 4 kişinin işine son verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması
Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bizzat kendim de ilgileneceğim
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
Koronavirüs evrim geçirdi: Bilim insanlarından korkutan uyarı
Ali Yalçın: Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi
Kahvaltı hazırlayan eşine yardım ederken canından oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahveye zam 1
örümcek 1
BİMdeki fiyatla Migros Market fiyatları aynı olması 1
bir teselli ver 2
yabancı yatırımcı için reklam filmi 1
anayasanın 5.maddesi 1
Metrobüsün üstünden boğaz köprüsünü geçmek 1
ayakkabıları tamire vermek 1
Benim vatandaşım gayet memnun 2
ilk uzay turistleri 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam