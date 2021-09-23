İlksan'a zorunlu üyelik sorunu çözülemiyor

31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olan 5. dönem toplu sözleşme niteliğindeki Hakem Kurulu Kararının 2. Bölümünde yer alan " Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı kısmının "İLKSAN üyeliği" başlıklı 26. Maddesindeki hükümlerle İlksan üyeliği isteğe bağlı hale getirilmişti. Benzer düzenlemeler önceki dönem toplu sözleşmelerde de yer almaktadır.

İşte 5. dönem toplu sözleşmede yer alan madde;

"İLKSAN üyeliği

Madde 26- (1) Mevcut üyeler dahil olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananlardan 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanların ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliğine girmesi ve üyelikten ayrılması ihtiyaridir."

İlksan üyeliğini zorunlu hale getiren ve daha önceki toplu sözleşmelerde de yer alan bu hükümler Danıştay tarafından iptal edilmektedir. Tıklayınız.

Anayasa Mahkemesi de, ilkokul öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına (İLKSAN) üye olmalarını zorunlu tutan kanun hükmünü 2018 yılında Anayasa'ya uygun bulmuştu

Gerekçede, Anayasa'nın 48. maddesine göre, herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip bulunduğu, böylelikle sözleşme özgürlüğünün güvence altına alındığı vurgulandı.

Hal böyle iken aynı madde 6. dönem toplu sözleşmesinin 2. Bölümünde yer alan " Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı kısmının "İLKSAN üyeliği" başlıklı 25. maddesindeki hükümlerle İlksan üyeliği AYM kararına rağmen tekrar isteğe bağlı hale getirilmiştir.

İşte 6. dönem toplu sözleşmede yer alan madde;

"İlksan üyeliği

Madde 25- (1) mevcut üyeler dahil olmak üzere, milli eğitim bakanlığı kadrolarına atananlardan 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanların ilkokul öğretmenleri sağlık ve sosyal yardım sandığı (ilksan) üyeliğine girmesi ve üyelikten ayrılması ihtiyaridir."

İlksan üyeleri zorunlu üyelik kapsamından çıkarılmak istemelerine rağmen her toplu sözleşme döneminde alınan kararın iptali nedeniyle bir neticeye ulaşılamamaktadır.