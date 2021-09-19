Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan yeniden seçildi
Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan, bir kez daha seçildi.
|19 Eylül 2021 19:29
|+Aa- Yazdır
Ankara Barosunun 66. Olağan Genel Kurulu, bugün yapılan seçimlerle tamamlandı.
Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'ndeki seçimler sonucunda, 6 bin 969 oy alan "Demokratik Sol Avukatlar Grubu"nun adayı Erinç Sağkan, yeniden Ankara Barosu Başkanlığına seçildi.
Genel Kurulda Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı İlke Işık 1284 oy, Mesleğe Vefa Grubu başkan adayı Sezgin Özkan 2 bin 178 oy, Doğrudan Demokrasi Hareketi başkan adayı Nihad Karslı 164 oy ve Avukat Hakları Grubu başkan adayı Nazlı Didem Moğulkoç 1572 oy aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ali Yalçın: Sendika üyesi olmak kıymetli hale geldi
19 Eylül 2021 00:37
|'Sağlık personeli 400 TL seyyanen zam aldı, doktorların maaşı düşmeyecek'
18 Eylül 2021 14:54
|'Gıdamızı pep birlikte koruyup, israfa hep birlikte dur diyelim'
18 Eylül 2021 10:42
|Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Birol Kırmaz seçildi
17 Eylül 2021 20:44
|Ali Yalçın: Sendikacılık özen, sendikalılık önem kazandı
16 Eylül 2021 22:50
|Türk Böbrek Vakfı'ndan okul kantini uyarısı
15 Eylül 2021 19:12
|Çimento fiyatları arttı: İşçiler ile müteahhitler karşı karşıya geldi
15 Eylül 2021 15:57
|Sağlık-Sen, aile hekimliği çalışanları için hakkaniyetli ek ödeme istedi
15 Eylül 2021 14:55
|'Devletimiz, sosyal devletin bütün imkanları seferber ederek dimdik ayakta kalmıştır'
14 Eylül 2021 14:30
|Grip aşısı yüzde 62 zamlandı
14 Eylül 2021 10:00