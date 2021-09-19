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Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sivas'ta Şehit Jandarma Er Muammer Şafak'ın vefat eden annesi Zeynep Şafak'ın cenaze namazına katıldı.
19 Eylül 2021 19:32
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Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere hava yolu ile Sivas'a geldi. Nuri Demirağ Havalimanı'nda Vali Salih Ayhan ve il protokolü tarafından karşılanan Bakanı Soylu ilk olarak Güvenlik Toplantısı'na katıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma Asayiş Başkanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı Hakkı Seydioğulları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit ve Bakan Danışmanı Uğur Sezer katıldı.

Bakan Soylu ve beraberindekiler toplantının ardından 1997 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Er Muammer Şafak'ın rahatsızlığı nedeniyle dün hayatını kaybeden annesi Zeynep Şafak'ın cenaze cenaze namazına katıldı. Ay-Yıldız Camisi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bakan Soylu aileye başsağlığı diledi.

DHA
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