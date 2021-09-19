5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
|19 Eylül 2021 19:34
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Terör örgütünde çözülme sürüyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylece 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 151'e yükseldi.
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