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Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kaza yapan alkollü şahıs önce iki kızının önünde polisle tartıştı, ardından lastiği patlak aracını polislerin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı.
19 Eylül 2021 20:31
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Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü

Olay, Yakutiye ilçesi Saray Bosna Caddesi Polis Evi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3.23 promil alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs 25 ABV 057 plakalı aracıyla henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkması sonucu tekerliği patlayan araç çevredekilerin yardımıyla yol kenarına çekildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis sürücüye alkol metreyi üfletmek istedi. Sürücü alkol metreyi üfledikten sonra kendisine işlem yapmak isteyen ekiplerle uzun süre tartıştı. Yanında 2 küçük kızıyla uzun süre polislerin görev yapmasını engelleyen şahıs daha sonra çocuklarıyla birlikte aracına bindi. Aracın kapılarını içeriden kilitleyen adam lastiği patlak aracını çalıştırarak polislerin üzerine sürdükten sonra gözden kayboldu. Polislerin refleksle aracın önünden kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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