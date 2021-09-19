1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali Çelik'ten gazilere: 24 saat emrinizdeyim

"24 saat emrinizdeyim" dediği şehit aileleri ve gazilerin her fırsatta yanında olan Kütahya Valisi Ali Çelik, Gaziler Günü'nde de onları yalnız bırakmadı.
19 Eylül 2021 20:32
+Aa- Yazdır
Vali Çelik'ten gazilere: 24 saat emrinizdeyim

Vali Ali Çelik, ilk ziyaretini Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Hüseyin Akça'ya yaptı. Akça'nın Gaziler Günü'nü tebrik eden Vali Çelik, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki mücadele anılarını Vali Çelik'le paylaşan Akça, ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyledi, teşekkür etti.

Şehitlik ve gazilik unvanının Türk milleti için övünç kaynağı olduğunu söyleyen Vali Çelik, "Bugün sizler sayesinde huzurla yaşıyor; geleceğe güvenle bakıyoruz. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Vali Çelik daha sonra gaziler Mustafa Aydın Agahoğlu ile Tecelli Gazioğlu'nu evlerinde ziyaret ederek Gaziler Günü'nü tebrik etti.

Minnet duygularını ifade eden Vali Çelik, "Gazilerimiz de şehitlerimiz gibi bu vatan uğruna canlarını hiçe sayan kahramanlarımız. Devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin ve kıymetli emanetlerinizin yanında. Kahramanlıklarınızı ve fedakarlıklarınızı nesilden nesile aktarmak bizim vazifemiz, bunun için çalışıyoruz" dedi.

Vali Çelik'in her zaman kendileriyle yakından ilgilendiğini söyleyen gaziler, ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ak Partili Dağ, Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı
19 Eylül 2021 21:23		 Emine Erdoğan'ın ilk kitabı satışa çıkıyor
19 Eylül 2021 20:50
Türkiye 16 yıl sonra ilk birinciliğini aldı
19 Eylül 2021 20:33		 New York'taki Türkevi Binası yarın açılacak
19 Eylül 2021 19:35
Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı
19 Eylül 2021 19:32		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
19 Eylül 2021 19:22
NAVTEX'li provokasyon Türkiye'ye sökmedi
19 Eylül 2021 18:37		 TBMM Başkanı Şentop AB'nin göçmen politikasını eleştirdi
19 Eylül 2021 18:00
Damacanadan hortum çıkmıştı, 4 kişinin işine son verildi
19 Eylül 2021 16:55		 Bakan Soylu: Yaşanan çatışma hak ve batıl çatışmasıdır
19 Eylül 2021 15:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:29 - Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçti21:23 - Ak Partili Dağ, Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı21:17 - Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi açıldı20:56 - Başakşehir, ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı20:50 - Emine Erdoğan'ın ilk kitabı satışa çıkıyor20:49 - Veliefendi'de attan düşen binici Eszter Jeles hayatını kaybetti
20:46 - Besicilik yapan Arzu: Çoban bulmakta zorlanıyoruz20:42 - Gazi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor20:33 - Türkiye 16 yıl sonra ilk birinciliğini aldı20:32 - Vali Çelik'ten gazilere: 24 saat emrinizdeyim20:31 - Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü19:35 - New York'taki Türkevi Binası yarın açılacak
19:34 - 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu19:32 - Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı19:29 - Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan yeniden seçildi19:22 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı18:41 - Hasta yakını doktoru darp etti: Çok ağır yaralanabilirdim
18:37 - NAVTEX'li provokasyon Türkiye'ye sökmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
Koronavirüs evrim geçirdi: Bilim insanlarından korkutan uyarı
4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması
Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
İSG mezunlarına akademik alımlarda başvuru şansı verilmiyor!
Ocak ayında memurlara yapılan ödemeler ne kadar artacak?
Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bizzat kendim de ilgileneceğim
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
BİMdeki fiyatla Migros Market fiyatları aynı olması 1
yağmur sesi 1
ilk uzay turistleri 1
Çocuk kalbi 2
bir teselli ver 2
tuvalette düşünmek 4
karavan kültürü 1
örümcek 1
yabancı yatırımcı için reklam filmi 1
Metrobüsün üstünden boğaz köprüsünü geçmek 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam