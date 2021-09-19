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Türkiye 16 yıl sonra ilk birinciliğini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Türkiye'den 6 proje katıldı. 5 gencimizin projeleri tamı tamına 8 ödül kazandı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanında 4 proje de özel ödüle layık görüldü"
19 Eylül 2021 20:33
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Türkiye 16 yıl sonra ilk birinciliğini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya TED Koleji ve BİLSEM öğrencisi Feridun Balaban'ın 32. Avrupa Birliği (AB) Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda fizik alanındaki "Fotovoltaik Hücre Yapımı" projesiyle hem birincilik hem de Wolfram (VOLFREM) özel ödülünü kazandığını belirterek, "Böylece 2005 yılından beri katıldığımız bu yarışmada ilk kez birincilik ödülünü almış olduk." dedi.

Varank, Bilişim Vadisi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) ulusal koordinatörü olduğu yarışmada gurur verici bir başarı yakaladıklarını bildirdi.

34 ülkenin 114 projeyle yarıştığı etkinliğe TÜBİTAK öncülüğünde Türkiye'den 6 projenin katıldığını aktaran Varank, "5 gencimizin projeleri tamı tamına 8 ödül kazandı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanında 4 proje de özel ödüle layık görüldü. Malatya TED Koleji ve BİLSEM öğrencimiz Feridun Balaban, fizik alanındaki Fotovoltaik Hücre Yapımı projesiyle hem birincilik hem de Wolfram (VOLFREM) özel ödülünü kazandı. Böylece 2005 yılından beri katıldığımız bu yarışmada ilk kez birincilik ödülünü almış olduk." diye konuştu.

Bakan Varank, yarışmayı kazanan diğer öğrenci ve projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fuat Sezgin BİLSEM öğrencimiz Mehmet Sertaç Çeküç, kimya alanındaki Mikro Akışkan Sensör Geliştirme projesiyle ikincilik ödülünü kazandı. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencimiz Emirhan Kurtuluş, Derin Öğrenmeyle Cerrahi Planlama projesiyle yazılım alanında üçüncülük ödülünü ve Wolfram özel ödülünü ülkemize getirdi. Yine yazılım alanında ortaya koyduğu Çizgelere Yönelik Algoritma Önerisi ile İzmir Bahçeşehir Koleji öğrencimiz Olcay Oransoy, Wolfram özel ödülü aldı. Matematik alanında Wolfram özel ödülünü alan bir diğer öğrencimiz ise Kovid-19'a Yönelik Matematiksel Karar Algoritmaları projesiyle İstanbul Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ve Beşiktaş BİLSEM'den Zeynep Parla Parmaksız oldu.

Bu başarılara imza atan tüm öğrencilerimizi, değerli hocalarını, kıymetli ailelerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu süreçte öğrencilerimize maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan, bilim alanında ülkemizin gözbebeği TÜBİTAK'ı da hassaten tebrik ediyorum."

- "Daha nice başarıya hep birlikte şahitlik edeceğiz"

Bakan Varank, yarışmada elde edilen bu başarıların, dünyanın en büyük Bilim ve Mühendislik Yarışması olan ISEF'te alınan 13 ödülle ülke tarihinin en büyük başarısının elde edilmesinin ardından yaşanan ikinci gurur olduğunu dile getirdi.

"Verdiğimiz desteklerle altın çağını yaşayan bilim ve araştırma ekosistemimiz sayesinde, daha nice başarıya hep birlikte şahitlik edeceğiz." diyen Varank, büyük ve güçlü Türkiye'yi yükseltecek, pırıl pırıl, bilim aşığı gençlere çağrıda bulunarak, "Tüm genç kardeşlerimi, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar Hocamız'la buluşmak üzere TEKNOFEST'e davet ediyorum. Gelin TEKNOFEST'te Milli Teknoloji Hamlesi'nin şaheserlerini, milli hava araçlarımızı, yerli otomobilimizi, sayısız teknoloji ve bilim yarışmasını yerinde görün diyorum. 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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