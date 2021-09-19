1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başakşehir, ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
19 Eylül 2021 20:56
+Aa- Yazdır
Başakşehir, ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.

Ligin ilk 4 haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor ve Göztepe maçlarını kaybeden turuncu-lacivertli ekip, yenilgi serisine Fenerbahçe galibiyetiyle son verdi.

Bu sezon ligde oynadığı 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak bu karşılaşmaya namağlup çıkan sarı-lacivertliler ise ilk yenilgisini Başakşehir deplasmanında yaşadı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 3 puana yükselirken, Fenerbahçe 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe bu sezon ligde bir maçta ilk kez iki gol yerken, Medipol Başakşehir de bu sezon ilk kez bir maçta iki gol attı.

- Okaka ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

Medipol Başakşehir'in transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Stefano Okaka, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

Okaka, karşılaşmanın 16. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı ve Türkiye'deki ilk gol sevincini yaşadı.

- Aykut Kocaman'dan hamleler

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, ilk oyuncu değişikliklerini 67. dakikada yaptı.

Üç değişiklik hakkını birden kullanan Kocaman, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic'i kenara alırken, Berkay Özcan, Alexandru Epureanu ve Nacer Chadli'yi oyuna sürdü.

Kocaman, 82'de Şener Özbayraklı'nın yerine Carlos Ponck'u, 88'de de Okaka'nın yerine Gulbrandsen'i oyuna aldı. Gulbrandsen, oyuna girdikten iki dakika sonra ise golünü attı.

- Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı 10. galibiyetini elde etti

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı 27. maçta 10. galibiyetini elde etti.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertlilerin ise 14 galibiyeti bulunuyor.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir 30 kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli ekip, bugün aldığı galibiyetle Fenerbahçe'ye karşı sahasındaki iki maçlık yenilgi serisine de son verdi. Medipol Başakşehir, son iki sezonda rakibiyle sahasında oynadığı maçları 2-1'lik sonuçlarla kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Veliefendi'de attan düşen binici Eszter Jeles hayatını kaybetti
19 Eylül 2021 20:49		 Galatasaray 3 maçtır evinde Alanyaspor'u yenemiyor
19 Eylül 2021 18:29
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi
19 Eylül 2021 16:09		 Rıdvan Dilmen: TRT'den bir kuruş para almadım
18 Eylül 2021 23:15
Kara Kartal geriden geldi, 3 puana pençeyi attı
18 Eylül 2021 21:06		 Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
18 Eylül 2021 20:22
TRT'den 'Rıdvan Dilmen'e aylık 710 bin TL ödenecek' açıklaması
18 Eylül 2021 18:26		 İşte TFF'nin Şenol Güneş'e ödeyeceği tazminat
18 Eylül 2021 09:55
Mustafa Denizli'den TFF'ye teknik direktör sitemi
17 Eylül 2021 22:56		 Kuntz sözleşmesini feshediyor! Milli Takım için yolda
17 Eylül 2021 14:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:29 - Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçti21:23 - Ak Partili Dağ, Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı21:17 - Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi açıldı20:56 - Başakşehir, ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı20:50 - Emine Erdoğan'ın ilk kitabı satışa çıkıyor20:49 - Veliefendi'de attan düşen binici Eszter Jeles hayatını kaybetti
20:46 - Besicilik yapan Arzu: Çoban bulmakta zorlanıyoruz20:42 - Gazi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor20:33 - Türkiye 16 yıl sonra ilk birinciliğini aldı20:32 - Vali Çelik'ten gazilere: 24 saat emrinizdeyim20:31 - Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü19:35 - New York'taki Türkevi Binası yarın açılacak
19:34 - 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu19:32 - Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı19:29 - Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan yeniden seçildi19:22 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı18:41 - Hasta yakını doktoru darp etti: Çok ağır yaralanabilirdim
18:37 - NAVTEX'li provokasyon Türkiye'ye sökmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
Koronavirüs evrim geçirdi: Bilim insanlarından korkutan uyarı
4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması
Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
İSG mezunlarına akademik alımlarda başvuru şansı verilmiyor!
Ocak ayında memurlara yapılan ödemeler ne kadar artacak?
Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bizzat kendim de ilgileneceğim
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karavan kültürü 1
anayasanın 5.maddesi 1
Benim vatandaşım gayet memnun 2
yağmur sesi 1
tasarruf yapmak 1
kilo verme yöntemleri 4
Metrobüsün üstünden boğaz köprüsünü geçmek 1
yabancı yatırımcı için reklam filmi 1
ayakkabıları tamire vermek 1
ilk uzay turistleri 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam