Başakşehir, ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.

Ligin ilk 4 haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor ve Göztepe maçlarını kaybeden turuncu-lacivertli ekip, yenilgi serisine Fenerbahçe galibiyetiyle son verdi.

Bu sezon ligde oynadığı 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak bu karşılaşmaya namağlup çıkan sarı-lacivertliler ise ilk yenilgisini Başakşehir deplasmanında yaşadı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 3 puana yükselirken, Fenerbahçe 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe bu sezon ligde bir maçta ilk kez iki gol yerken, Medipol Başakşehir de bu sezon ilk kez bir maçta iki gol attı.

- Okaka ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

Medipol Başakşehir'in transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Stefano Okaka, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

Okaka, karşılaşmanın 16. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı ve Türkiye'deki ilk gol sevincini yaşadı.

- Aykut Kocaman'dan hamleler

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, ilk oyuncu değişikliklerini 67. dakikada yaptı.

Üç değişiklik hakkını birden kullanan Kocaman, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic'i kenara alırken, Berkay Özcan, Alexandru Epureanu ve Nacer Chadli'yi oyuna sürdü.

Kocaman, 82'de Şener Özbayraklı'nın yerine Carlos Ponck'u, 88'de de Okaka'nın yerine Gulbrandsen'i oyuna aldı. Gulbrandsen, oyuna girdikten iki dakika sonra ise golünü attı.

- Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı 10. galibiyetini elde etti

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı 27. maçta 10. galibiyetini elde etti.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertlilerin ise 14 galibiyeti bulunuyor.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir 30 kez fileleri havalandırdı.

Turuncu-lacivertli ekip, bugün aldığı galibiyetle Fenerbahçe'ye karşı sahasındaki iki maçlık yenilgi serisine de son verdi. Medipol Başakşehir, son iki sezonda rakibiyle sahasında oynadığı maçları 2-1'lik sonuçlarla kaybetmişti.