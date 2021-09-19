1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi açıldı

Çanakkale Sehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dışarda ve içerde düşmana göğsünü siper eden, hainlerin karşısında dimdik saf tutan kahraman gazilerimize sizlerin huzurunda en derin şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. Vatanımızın bekası ve selameti adına milletimizce her durum ve şartta ortaya konulan bu sağlam duruş ve şuur, şüphesiz bizim en büyük gücümüzdür" diye konuştu.
19 Eylül 2021 21:17
+Aa- Yazdır
Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gerçekleştirdiği Çanakkale programı kapsamında, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yanık, ardından da Barbaros Mahallesi'nde yapımı geçen yıl tamamlanan Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışına katıldı.

Açılış törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Doğan, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim Tilaveti'nin ardından konuşan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın; 'ben Çanakkale'ye gideceğim zaman nerede kalacağım' endişesi yaşamadan gelip kendi evi gibi konaklayabileceği bir ev yapmış bulunuyoruz. Bugün Sayın Bakanımızın katılımıyla resmi açılışını yapıyoruz ve misafirlerimizi kabul etmeye başlayacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise yaptığı konuşmada, "Aziz vatanımız için canlarını veren tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Dışarda ve içerde düşmana göğsünü siper eden, hainlerin karşısında dimdik saf tutan kahraman gazilerimize de sizlerin huzurunda en derin şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. Gösterdikleri onurlu ve inançlı duruşlarından dolayı şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına saygı, sevgi ve takdir duygularımı öncelikle ifade etmek isterim. Vatanımızın bekası ve selameti adına milletimizce her durum ve şartta ortaya konulan bu sağlam duruş ve şuur, şüphesiz bizim en büyük gücümüzdür. Bu şuur, biliyoruz ki Anadolu topraklarında 1071'den başlayarak Malazgirt, Çanakkale, İstiklal Mücadelesi ruhuyla mayalanmış, 15 Temmuz destanıyla kendisini bütün azametiyle bir kez daha göstermiştir. Bunun için Çanakkale deyince yaşadığımız heyecan, büyük bir anlam taşıyor. Çanakkale'yi geçilmez kılan ruh, Alparslan'ın, Fatih'in, Mustafa Kemal'in, Seyid Onbaşıların ruhudur. Onlardan bizlere sirayet ederek en son 15 Temmuz'da milletimizin şahsında ete kemiğe bürünmüş olan ruhtur. Bu milli ruhla ecdadımızın emanetine sahip çıkmayı kendimiz için bir onur ve vefa meselesi olarak görüyoruz" dedi.

"Çanakkale bizim için tarihimizdeki rolü sebebiyle apayrı bir sembolik öneme sahiptir. Çanakkale bizim için öncelikle vatan demek, istiklal, istikbal, hürriyet demektir. Çanakkale demek şehitlerdir, gazilerdir, kahramanlık hikayemizdir. Çanakkale imandır, cesarettir, birlik, beraberliğimiz ve bayrağımızdır" diyen Bakan Yanık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun için 'Çanakkale' adı, vatana duyulan sevginin, coşku ve heyecanın adıdır. Bugün açılışını yaptığımız hizmet binamızı da böyle bir anlayışın eseri ve somut ifadesi olarak görüyorum. Şehit Yakınları ve Gazievimiz, Çanakkale'de bilhassa daha bir anlam ve özellik kazanmakta, şehrimize daha bir yakışmaktadır. Bunun mutluluğunu burada sizlerle yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Milletimizin emanetlerine ve asil evlatlarına sahip çıkmak, ihtiyaç duydukları her alanda onların yanında olmak bizim hem halkımıza hem vatanımıza borcumuzdur. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek ve huzurlarını sağlayacak hizmetleri gerçekleştirmek vazgeçilmez hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla, geliştirdiğimiz yeni hizmet modelleriyle en iyisini yapmanın daima gayreti içindeyiz. 2018 yılının şubat ayında temelleri atılan hizmet binamız, kapasitesi ve her türlü müştemilatıyla beklentilerimize en iyi şekilde cevap verecek nitelikte. Ülkemizde bir ilk olan 'Şehit Yakınları ve Gazievi' mizin yapımıyla, 81 ildeki şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları misafir edilerek, onların buluşmaları ve sosyal aktiviteleri için bir ortam sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca iletişim imkanları ve dayanışmaları güçlendirilerek manevi ve sosyal açıdan gelişmelerine yardımcı olunacaktır. Evimiz, 80 yatak kapasitesiyle bu ihtiyacın giderilmesine önemli katkıda bulunacak niteliktedir. Bununla beraber, yapılan yatırımların ve kaynaklarımızın en verimli şekilde değerlendirilmesi için de gereken çabayı mutlaka göstermek durumundayız. Var olan kapasitemizi bütünleşik bir sosyal hizmet anlayışıyla ve yöntemiyle çok daha verimli düzeyde kullanmaya özen gösteriyoruz. Nitekim, geçtiğimiz süreçte hizmet binamız pandemi sebebiyle açılamamasına rağmen, Bakanlığımız kuruluşlarında kalan vatandaşlarımızın kullanımına imkan verilmiş, sosyal izolasyonu sağlamada yeni, modern ve konforlu bir alternatif olmuştur. Bundan sonra ise, özellikle talebin az olduğu dönemlerde, Bakanlığımıza bağlı bakım ve rehabiliatasyon merkezlerimizden faydalanan engelli bireylerin ve refakatçilerinin geçici konaklamaları için kullanılmasına imkan verilecektir. Ayrıca Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı ek ünite olarak da hizmet sağlanacaktır."

GAZİEVİ KURDELE KESİLEREK AÇILDI

Bakan Derya Yanık, hükümet ve bakanlık adına sosyal refahı ve huzuru sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "83 milyonluk Türkiye ailesinin birlik ve esenlik içinde yaşamasını sağlayacak adımları kararlılıkla atmak bizim şiarımızdır. Kahraman şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına olan saygı ve bağlılığımızın en önemli nişanesi daha çok çalışmak, daha çok hizmet etmek olacaktır. Bu duygu ve temennilerle, hizmet binamızın güzel işlere ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamak üzere buluştuğumuz bu açılış vesilesiyle tüm gazilerimizin ve gazi milletimizin Gaziler Günü'nü tekrar tebrik ediyor, bütün şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilişinin 100'üncü yıl dönümünün ise bu açılışa ayrı bir anlam kattığını söylememe herhalde gerek yok. Yaşayanlara minnet ve saygıyla şehitlerimizin aziz hatıralarını bir kez daha minnetle yad ederek, bu evimizin Çanakkale'ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gazievimiz Çanakkale'ye ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve beraberindekiler kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'ni gezdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gaziler için inşa edilen Gazi Konuk Evi bu yıl bitirilecek
19 Eylül 2021 16:36		 Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü aldı
19 Eylül 2021 15:36
OGM, 'Orman Yangınları Çalıştayı' düzenleyecek
19 Eylül 2021 15:16		 Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları için 'koronavirüs rehberi' hazırlandı
19 Eylül 2021 12:06
Yüksek kiraya karşı yerel yönetimlerden öğrenciye 'otel' adımı
19 Eylül 2021 07:08		 Pozitif sürücü, bin kilometre sonra ceza yedi
19 Eylül 2021 06:38
Valilikten taşımalı eğitim ihalesinin yapılamadığı iddialarına açıklama
19 Eylül 2021 06:13		 Emeklilikte harç vermeden silah taşıyacak kamu görevlilerin kapsamı genişletildi
19 Eylül 2021 00:01
Konya Şehir Hastanesi kalp hastalarına şifa oluyor
18 Eylül 2021 23:37		 96 bin özel güvenlik görevlisi ve kolluk personeli eğitim aldı
18 Eylül 2021 20:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:29 - Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçti21:23 - Ak Partili Dağ, Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı21:17 - Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi açıldı20:56 - Başakşehir, ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı20:50 - Emine Erdoğan'ın ilk kitabı satışa çıkıyor20:49 - Veliefendi'de attan düşen binici Eszter Jeles hayatını kaybetti
20:46 - Besicilik yapan Arzu: Çoban bulmakta zorlanıyoruz20:42 - Gazi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisi ile yaşıyor20:33 - Türkiye 16 yıl sonra ilk birinciliğini aldı20:32 - Vali Çelik'ten gazilere: 24 saat emrinizdeyim20:31 - Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü19:35 - New York'taki Türkevi Binası yarın açılacak
19:34 - 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu19:32 - Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı19:29 - Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan yeniden seçildi19:22 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı18:41 - Hasta yakını doktoru darp etti: Çok ağır yaralanabilirdim
18:37 - NAVTEX'li provokasyon Türkiye'ye sökmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Orada 30 bin lira var, şeyin içerisinde
Koronavirüs evrim geçirdi: Bilim insanlarından korkutan uyarı
4 Kamu Kurumu 518 personel almak için ilana çıktı
Artan fiyatlar ahlakı da bozdu!
Ağbal'dan faiz kararı öncesi enflasyon hatırlatması
Yüz yüze eğitimde yeni sorun: Bu çocuklar okula nasıl gidecek?
İSG mezunlarına akademik alımlarda başvuru şansı verilmiyor!
Ocak ayında memurlara yapılan ödemeler ne kadar artacak?
Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bizzat kendim de ilgileneceğim
3 general istifa dilekçesi verdi! Şehit sayısı bu yıl arttı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yabancı yatırımcı için reklam filmi 1
Ampute Futbol Milli Takımı,Avrupa Şampiyonası'nda finalde 1
aşkımı sakla 1
hadi çal 1
karavan kültürü 1
kilo verme yöntemleri 4
BİMdeki fiyatla Migros Market fiyatları aynı olması 1
ayakkabıları tamire vermek 1
şu an çalan şarkı 4
ilk uzay turistleri 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam