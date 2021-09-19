Davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip, gasp ettiler
|19 Eylül 2021 22:43
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesindeki düğünde zurna çalan H.G. (53), eğlence sonrası düğün sahibi tarafından araçla evine götürüldüğü sırada yolu kesildi.
Kendisi gibi zurnacı olan M.S. ve davulcu olan oğlu O.S.'nin davul tokmağı ile darp ettiği H.G., kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Tedavi altına alınan 2 çocuk babası 15 yılık zurnacı H.G., kendisine saldıranların cebindeki 10 bin lira parasını da gasp ettiklerini iddia etti.
Şahıslar hakkında şikayetçi olan H.G., "Düğünden dönüyordum. İçinde bulunduğum aracın yolu kesildi. Benim gibi zurnacı olan M.S.'nin davulcu olan oğlu O.S. yanıma geldi ve babasının benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak için araçtan inince baba-oğul ve yanlarında bulunan bir kişi bana davul tokmağı ile saldırıp darp edip, kredi kartı borcunu yatırmak için üzerimde bulunan 10 bin lira paramı da alıp gasp ettiler. Şikayetçiyim" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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