20 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
|20 Eylül 2021 00:05
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1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince (TASC) düzenlenecek "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansa ve Yeni Türkevi Binası'nın açılış törenine katılacak.
(New York)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet, Senato Başkanı Ander Gil Garcia, Temsilciler Meclisi/Senato Avrupa Birliği Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose ve beraberindeki parlamento heyetiyle görüşecek.
(Madrid)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısına iştirak edecek.
(Bursa/10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Necda Moralıgil İlkokulu ve Erenköy Kız Lisesi açılış törenleri ile Sıfır Atık Projesi kapsamında defter dağıtım programına katılacak.
(İstanbul/10.00/12.00/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanına iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÜİK, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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