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20 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

20 Eylül 2021 00:05
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20 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince (TASC) düzenlenecek "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansa ve Yeni Türkevi Binası'nın açılış törenine katılacak.

(New York)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet, Senato Başkanı Ander Gil Garcia, Temsilciler Meclisi/Senato Avrupa Birliği Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose ve beraberindeki parlamento heyetiyle görüşecek.

(Madrid)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısına iştirak edecek.

(Bursa/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Necda Moralıgil İlkokulu ve Erenköy Kız Lisesi açılış törenleri ile Sıfır Atık Projesi kapsamında defter dağıtım programına katılacak.

(İstanbul/10.00/12.00/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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