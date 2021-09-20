20 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

DEKANLIĞA 'KİMLER' VEKALET EDEBİLİR? Sayıştay, dekanlığa vekaleten görevlendirmede sadece dekan yardımcılarına görev verilmesi kabul edildiğini, bunun süresinin de altı ayla sınırlandırıldığını, dekan yardımcısı olmayan öğretim üyesine ödenen vekalet aylığının kamu zararı oluşturduğuna karar verdi.