Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.
|20 Eylül 2021 04:16
|+Aa- Yazdır
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programına başladı. Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan'dan ABD'de çok net FETÖ mesajı: Artık gün gibi ortada
20 Eylül 2021 05:05
|20 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
20 Eylül 2021 00:05
|ABD'li siyaset bilimciden övgü: Türkiye tarafsızlığı simgeliyor
19 Eylül 2021 22:33
|'Z kuşağı meselesi algı operasyonunun bir parçasıdır'
19 Eylül 2021 22:26
|Ak Partili Dağ, Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı
19 Eylül 2021 21:23
|Emine Erdoğan'ın ilk kitabı satışa çıkıyor
19 Eylül 2021 20:50
|Türkiye 16 yıl sonra ilk birinciliğini aldı
19 Eylül 2021 20:33
|Vali Çelik'ten gazilere: 24 saat emrinizdeyim
19 Eylül 2021 20:32
|New York'taki Türkevi Binası yarın açılacak
19 Eylül 2021 19:35
|Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı
19 Eylül 2021 19:32