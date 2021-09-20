Vatandaş sosyal medyaya düzenleme istiyor
|20 Eylül 2021 07:55
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Araştırma şirketi Areda Survey'in 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 1.280 kişinin katıldığı "Vatandaş'ın Sosyal Medya Algısı'' incelemesinden sosyal medya düzenlemesine yönelik çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada "Sosyal medyada hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için sosyal ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesini doğru buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 69,4 'ü evet cevabını verdi. Temmuz 2020'de yapılan araştırmada aynı soruya evet diyenlerin oranı yüzde 59'du.
Katılımcıların yüzde 82,6'sı da "Yalan, iftira, hakaret, özel hayatın dokunulmazlığı, kişisel verilerin korunmasına yönelik bir sosyal medya düzenlemesini doğru bulduğunu söyledi.
SAHTE HESAPLAR KAPATILSIN
Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 57,6'sı sosyal ağlarda Türkiye'ye yönelik siyasi, askeri ve istihbarat alanında operasyon çekildiğine inanıyor. Özellikle sahte hesaplarla yürütülen algı faaliyetlerinden rahatsız olan katılımcıların yüzde 87'si bu hesapların açılmasının engellenmesini istiyor. "Sosyal medyada siyasi konularda algı operasyonlarının yapıldığını düşünüyor musunuz" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 87,6'sı evet, yüzde 5,7'si ise hayır cevabı verdi.
Araştırmanın en dikkat çekici sorusu ise "Sosyal medyada denetimi organize edecek bir sosyal medya başkanlığı kurulmalı mı" oldu. Bu soruya yüzde 61.8 oranıyla evet cevabı verilirken, hayır diyenlerin oranı yüzde 28.5 olarak gerçekleşti.
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