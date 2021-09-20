Yerleştirme sonucu oluşan boşluklarda hatalı tercih öne çıkıyor

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal şunları söyledi: Genel yerleştirmede 195 bin 304 kontenjanlık bir boşluk oluşmuştu. Yerleşip de kaydolmayan 68 bin 932 adayın kontenjanları da boş kalınca birinci ek yerleştirmede adaylar için 264 bin 236 kontenjanlık bir boşluk açılmış oldu. Bunun 134 bin 630'u 4 yıllık, 129 bin 606'sı ise 2 yıllık... Boşluklara baktığımızda öğrencilerin hataları göze çarpıyor. Bilinçli tercih yapmadıklarını görüyoruz. Üniversite kentlerinde değişen bir durum yok. Sonradan açılan ve doğudaki üniversiteler yüzde 60-70 tercih edilmiş. O tarz yerlerde gözde bölümlere ilgi var.

ÜNİVERSİTE SEÇİMİNDE ŞEHİR ÖNEMLİ

Öğrenciye hitap eden şehir değilse adaylar tercih etmemiş. Açık öğretim barındırmayan üniversitelerin içinde kayıt kaçışının en yüksek yaşandığı yer Akdeniz Üniversitesi oldu. 2 yıllık kazanan 1.010 aday ve 4 yıllık kazanan 213 aday Antalya fikrine sıcak bakmamış. İlginç. Antalya'da kayıt kaçışlarının yaşandığı ilçeler ise: Demre: 14, Göynük: 20, Kumluca: 26, Finike: 37, Korkuteli: 55, Elmalı: 76, Serik: 123, Manavgat: 162, Merkez: 710. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine yerleşen bütün adaylar ise firesiz kayıt yaptırmış.

4 yıllıklarda boşluk fazla, iki yıllıklar daha çok doldu. Aday sayısından ötürü birinci ek yerleştirmede sıkıntılar görebiliriz. Asıl heyecan son yerleştirmede. İkinci yerleştirmeye puan sınırı konulursa zar zor barajı geçen öğrencilerin neredeyse tamamına yakını puanı oluşmuş hiçbir bölüme yerleşemez. Önceden oluşan taban puana ilişkin bir esneklik olmalıdır.

İkinci yerleştirmeye maalesef çok geç de kalındı. Her şey belli neden bu kadar bekleniyor. Süreç uzadığı için tercihlerden kaçma eğilimi de görüyoruz. Bunun yanında öğrencilerde okuma eğilimi halen var ama 'gitsek de atanamıyoruz, iş bulamıyoruz' endişesi artmaya başladı.

MAHMUT ÖZAY