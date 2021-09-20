1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı

Antalya Manavgat'ta korku dolu anlar yaşandı. Bir restoranda çalışan garson Kamil T.A. (25), ustası Lütfü Salman'ı birini boynuna dayadığı 2 bıçakla rehin aldı. Lütfü Salman'ı restorandan çıkarıp, yaklaşık 800 metre ileride bulunan alışveriş merkezi önüne götüren Kamil T.A., Salman'ın boynunu kesmeye kalkıştı. Kamil Tarık Albayrak'ın poliste ve adliyede verdiği ifadelerde, "Ben uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Öldürme kastım yoktu, öldürmek isteseydim öldürürdüm" dedi. Gelen son dakika bilgisine göre saldırgan şahıs tutuklandı.
20 Eylül 2021 07:44
+Aa- Yazdır
Antalya'da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı

Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı'ndaki bir restoranda 15 gün önce garson olarak çalışmaya başlayan ve iş yerinin üst katında bulunan dairede kalan Kamil T.A., bugün saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle restoranda 2 ekmek bıçağından birini ustası Lütfü Salman'ın boğazına dayayarak, rehin aldı.

Restoran çalışanları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve görevlilere zor anlar yaşatan, kendi vücudunu kesen, kimsenin olmadığı restoranın mutfak kısmında, "Güvenlik kameralarını açın. Kameralar gelsin. Arka taraftaki çıksın oradan. Benim sigortam yok" diye bağıran Kamil T.A., bir süre sonra rehin aldığı ustasıyla iş yerinden çıkarak, Sorgun Bulvarı'nın karşı tarafına geçti.

'BENİ KESİN ÖLDÜRECEKSİNİZ'

Polisin ikna çabalarına karşın Kamil T.A., boğazına bıçak dayadığı Lütfü Salman'ı zorla yürüterek, yaklaşık 800 metre ilerideki alışveriş merkezinin kapısına götürdü. AVM girişinde sıkıştırılan Kamil T.A., polislerin saatlerce ikna çabasına rağmen Salman'ı bırakmaya yanaşmadı.

Polislere güvenmediğini söyleyip jandarma görevlilerini isteyen Kamil T.A., olay yerine gelen Antalya Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerini önce asker zannetti.

"Aha asker geldi, beni kesin öldüreceksiniz" diye panikleyen Kamil T.A.'yı, polis gelenlerin özel harekat polisi olduğunu anlatarak güçlükle sakinleştirdi.

'BENİM ARTIK BURADAN KURTULUŞUM YOK'

Özel harekat polislerinin de ikna edemediği Kamil T.A.'nın etkisiz hale getirilmesi için savcılıktan izin istendi.

Sık sık, "Yaklaşmayın, hem ustayı hem de kendimi öldürürüm" diyen, su isteyen ve sigara içen Kamil T.A., bir süre sonra etrafının tamamen kuşatılmış olduğunu anlayınca, "Benim artık buradan kurtuluşum yok, siz beni ya öldürecek ya da hapse atacaksınız" diye konuştu.

Kamil T.A.'nın sözleri üzerine polis yetkilileri, kendisine zarar vermeyeceklerini, şu ana kadar herhangi bir suç işlenmediğini, sadece karakola gidip ifadesini alıp serbest bırakacaklarını söyledi.

Sürekli sağdan ya da soldan kendisine saldırı olacağını zannederek etrafına bakınan Kamil T.A.'nın oturduğu yerde, elinde tuttuğu ekmek bıçağıyla hareket ederken, rehin tuttuğu Lütfü Salman'ın boğazını kesti.

Bu sırada can havliyle silkelenen Salman, Kamil T.A.'nın elinden kurtulmayı başardı. Yakın mesafede bekleyen polis ekipleri tarafından yaka paça etkisiz hale getirilen Kamil T.A., polislere hakaret etti.

Yaklaşık 5 saat süren rehine krizinin ardından gözaltına alınan Kamil T.A., özel harekat polisleri tarafından minibüsle emniyete götürüldü. Bu sırada Kamil T.A., AVM çalışanları tarafından linç edilmek istendi. Lütfü Salman da sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Salman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİ ALTINDAYDIM"

Savcı tarafından ifadesi alınan Kamil Tarık Albayrak, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Kamil Tarık Albayrak'ın poliste ve adliyede verdiği ifadelerde, "Ben uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Öldürme kastım yoktu, öldürmek isteseydim öldürürdüm" dediği belirtildi.

USTA ŞİKAYETÇİ OLDU

Diğer taraftan, Kamil Tarık Albayrak tarafından boğazına bıçak dayanarak 5 saat boyunca rehin tutulan usta Lütfü Salman ve restoran sahibinin şüpheliden şikayetçi oldukları belirtildi.

SALDIRGAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti
20 Eylül 2021 08:25		 Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
20 Eylül 2021 08:06
Davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip, gasp ettiler
19 Eylül 2021 22:43		 Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü
19 Eylül 2021 20:31
Metrobüsün üzerinde yolculuk yapan Youtuber yakalandı
19 Eylül 2021 18:30		 Ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı
19 Eylül 2021 17:10
Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı.
19 Eylül 2021 16:14		 TOGG şantiyesindeki kazada 1 işçi hayatını kaybetti
19 Eylül 2021 14:41
10 gündür denizde olan 'işkence' edilmiş ceset kıyıya vurdu
19 Eylül 2021 14:32		 Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson ustasını rehin aldı
19 Eylül 2021 14:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:08 - Muhasebeciye, 'üçkağıtçı' dedi işten atıldı!09:00 - Çocuklar için Delta varyantı endişesi08:57 - Erdoğan'ın kitabından çarpıcı mesaj: Veto yetkisi kaldırılmalı08:52 - 'Eğer açık rıza yoksa alternatif sistem şart'08:45 - 140 bin esnafa 17 milyar liralık faiz indirimli kredi08:45 - Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı
08:43 - Danilo Şef fark etti: MasterChef'te ikinci büyük hata!08:38 - Taciz mağduru memurun görev yeri değiştirildi08:25 - Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti08:19 - Ankara 2 No'lu baro kuruluyor08:17 - İTÜ yaptığı tacizi anlatan profesöre soruşturma açtı08:14 - Makinistten Marmaray'da taşkınlık yapan maskesiz yolculara anonslu uyarı
08:10 - Yerleştirme sonucu oluşan boşluklarda hatalı tercih öne çıkıyor08:06 - Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı08:05 - Fiyat spekülatörlerine geçit yok07:58 - AB'den 5 Türk gencine 8 ödül07:55 - Vatandaş sosyal medyaya düzenleme istiyor
07:48 - Şahin: Türkiye'de aşı merkezi düşünüyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan çok net FETÖ mesajı: Artık gün gibi ortada
Çip krizi arabamın fiyatını artırdı mı?
Kurul başkanlıklarına müfettiş olmayanlar mı atanmaya çalışılıyor?
Yargıtay'dan boşanma davasında giyim tarzı kararı!
Taciz mağduru memurun görev yeri değiştirildi
İTÜ yaptığı tacizi anlatan profesöre soruşturma açtı
İsteğe bağlı memuriyette, GSS primi ödenir mi? Aile yardımı alınabilir mi?
Antalya'da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı
Yerleştirme sonucu oluşan boşluklarda hatalı tercih öne çıkıyor
Siyasetin hafızalara kazınan binaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşkımı sakla 1
fırçalı araç yıkamaya giremeyen insan 1
post mortem 1
okullar açılacak mı 2
BİMdeki fiyatla Migros Market fiyatları aynı olması 3
bir teselli ver 2
takipçi 2
yağmur sesi 3
kanarya adaları 1
karavan kültürü 1
SON İLANLAR
ÖSYM, 3 Uzman yardımcısı alacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi 6 İşçi Alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam