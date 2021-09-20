Şahin: Türkiye'de aşı merkezi düşünüyoruz
|20 Eylül 2021 07:48
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KÖLN Üniversitesi tarafından fahri doktora ile onurlandırılan Prof. Dr. Uğur Şahin, çocuklara aşının hazır olduğunu bildirdi. Ödül töreninde sorularımızı yanıtlayan Prof. Şahin, "Aşı için vereceğimiz dosyalar incelendikten sonra aşılar aralıkta kullanılabilir" dedi.
PROF. Uğur Şahin, "Türkiye'de aşı merkezi kurmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Onu sonra görüşürüz. Birkaç ay sonra onun üzerinde duracağız. 'Yani olumlu bir gelişme var mı?' sorusuna Şahin, "Düşünüyorum" diye cevap verdi.
İBRAHİM TAŞ
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