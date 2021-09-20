AB'den 5 Türk gencine 8 ödül

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "5 gencimizin projeleri 8 ödül kazandı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanında 4 proje de özel ödüle layık görüldü" dedi. Varank, Balaban'ın dışında ödel alan diğer öğrencileri de şöyle sıraladı: "İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fuat Sezgin BİLSEM öğrencimiz Mehmet Sertaç Çeküç, kimya alanındaki Mikro Akışkan Sensör Geliştirme projesiyle ikincilik ödülünü kazandı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencimiz Emirhan Kurtuluş, Derin Öğrenmeyle Cerrahi Planlama projesiyle yazılım alanında üçüncülük ve Wolfram özel ödülünü ülkemize getirdi. Yazılım alanında ortaya koyduğu Çizgelere Yönelik Algoritma Önerisi ile İzmir Bahçeşehir Koleji öğrencimiz Olcay Oransoy, Wolfram özel ödülü aldı. Matematikte Wolfram ödülünü alan diğer öğrencimiz ise Kovid-19'a Yönelik Matematiksel Karar Algoritmaları projesiyle İstanbul Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ve Beşiktaş BİLSEM'den Zeynep Parla Parmaksız oldu."