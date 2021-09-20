140 bin esnafa 17 milyar liralık faiz indirimli kredi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ihracat yapan şirketleri tedarik konusunda bekleyen küçük, mikro işletmelere destek vermeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB desteklerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Varank, kredi faiz destek programından Temmuz 2018'den bu yana Türkiye genelinde yaklaşık 17 bin işletmenin yararlandığını belirterek, "KOSGEB'e destek başvurusu yapan veya kabul edilen işletmelerin işlemlerini sorunsuz halledebilmelerine yönelik çeşitli önlemler alındı. Kurum içi web sayfasındaki cevapsız çağrılar listelenerek kendilerine geri dönüş yapılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Girişimcilik destek programları kapsamında işini kurmak isteyen kadın girişimcilere 375 bin liraya varan mali destek sağlandığını belirten Bakan Varank, soru önergesine verdiği yanıtta, "Kadın girişimcilerin yararlanabileceği girişimci işletmeler KOBİ finansman desteği programı yürürlüğe alınarak işletme başına 70 bin lira kredi üst limiti için 10 puanlık faiz desteği sağlanmıştır" dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME 4 MİLYARLIK DESTEK

İş birliği Destek Programı ile KOBİ'lere rekabet avantajı sağlayacak iş birliği projelerine 10 milyon liraya kadar kaynak sağladıklarını belirten Bakan Varank, "Stratejik Ürün Destek Programıyla işletme başına 6 milyon liraya kadar destek veriyoruz. KOBİGEL Programı ile teknolojiyi imalat süreçlerine entegre eden KOBİ'lere son 2 yılda 120 milyon liraya yakın destek sağladık, bunu 350 milyon liraya çıkartacağız.

TÜBİTAK tarafından sanayiye yönelik dijital dönüşüm alanındaki 5 bini aşkın projeye sağladığımız destek tutarı 4 milyar liraya ulaştı. Avrupa Birliği Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında KOBİ'lerin tekstilden otomotive, alüminyumdan beyaz eşyaya kadar çeşitli alanlardaki dijitalleşme çalışmalarına 450 milyon liralık katkıda bulunduk" bilgisini verdi

İKİNCİ FAZ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Yaklaşık 130 bun mikro işletmeye 5 milyar liralık destek programı da büyük ilgi gördü. Salgından etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programının ikinci faz başvuruları da Temmuz ayı itibariyle alınarak ödemelere başlandı. Programda destek üst limiti mikro işletmeler için 30 bin lira, küçük işletmeler için de 75 bin lira olarak belirlendi.

Program kapsamında, 2017'den sonra kurulan imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi faaliyette bulunan işletmelere ilave destek sağlanacak. Bu kapsamda da sağlanacak kredi desteği 25 bin lirayı buluyor. Bu destekle teknoloji tabanlı start-up'ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Destek paketi kapsamında start-up'lara özel olarak gelir kaybı ya da nakit akışı kriterine bakılmıyor. Küçük, mikro işletmelerin finansmana hızlı ve kolay erişimi sağlanıyor.

ÖDEME 2024 YILINDA KADAR

Böylece, bir yıl önceki istihdamını koruyan mikro ölçekli işletmeler 3 ayda toplam 30 bin, küçük işletmelerde üç ayda 75 bin lira destek almış olacak. Programa başvuruda bulunan işletmeler üç yıl boyunca ödeme yapılmıyor. İşletmeler kullandıkları kredileri 2024 yılından sonra dörder aylık dönemler halinde 6 taksit olarak ödeyecek. Kredi teminatsız, faizsiz geri ödemeli olarak veriliyor.

Hazal Ateş