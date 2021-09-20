Ankara 2 No'lu baro kuruluyor
Yapılan düzenleme ile 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulmasını düzenleyen hüküm kapsamında Ankara'da kurulacak olan 2. Baro için gerekli imza sayısı toplandı.
|20 Eylül 2021 08:19
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'Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulmasını düzenleyen hükmü kapsamında İstanbul'da ikinci baro kurulmuştu. Ankara'da bir araya gelen bazı hukuk dernekleri Ankara 2 Nolu Baro'nun kurulması için 21 Ağustos 2020'de Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) başvuruda bulunmuştu. Ankara'da ikinci baronun kurulabilmesi 2 bin imzanın toplandığı kaydedildi. Ankara 2 Nolu Baro'nun bu hafta resmi kuruluş için başvuru yapacağı öğrenildi.
Dilhan Dumanoğlu
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