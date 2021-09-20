1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İTÜ yaptığı tacizi anlatan profesöre soruşturma açtı

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video büyük tepki çekmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada Şengör hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi
20 Eylül 2021 08:17
+Aa- Yazdır
İTÜ yaptığı tacizi anlatan profesöre soruşturma açtı

İTÜ'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

*Geçtiğimiz günlerde, üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir.

*İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Eğer açık rıza yoksa alternatif sistem şart'
20 Eylül 2021 08:52		 Taciz mağduru memurun görev yeri değiştirildi
20 Eylül 2021 08:38
Ankara 2 No'lu baro kuruluyor
20 Eylül 2021 08:19		 Fiyat spekülatörlerine geçit yok
20 Eylül 2021 08:05
Kurul başkanlıklarına müfettiş olmayanlar mı atanmaya çalışılıyor?
20 Eylül 2021 06:55		 Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi açıldı
19 Eylül 2021 21:17
Gaziler için inşa edilen Gazi Konuk Evi bu yıl bitirilecek
19 Eylül 2021 16:36		 Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü aldı
19 Eylül 2021 15:36
OGM, 'Orman Yangınları Çalıştayı' düzenleyecek
19 Eylül 2021 15:16		 Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları için 'koronavirüs rehberi' hazırlandı
19 Eylül 2021 12:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:08 - Muhasebeciye, 'üçkağıtçı' dedi işten atıldı!09:00 - Çocuklar için Delta varyantı endişesi08:57 - Erdoğan'ın kitabından çarpıcı mesaj: Veto yetkisi kaldırılmalı08:52 - 'Eğer açık rıza yoksa alternatif sistem şart'08:45 - 140 bin esnafa 17 milyar liralık faiz indirimli kredi08:45 - Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı
08:43 - Danilo Şef fark etti: MasterChef'te ikinci büyük hata!08:38 - Taciz mağduru memurun görev yeri değiştirildi08:25 - Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti08:19 - Ankara 2 No'lu baro kuruluyor08:17 - İTÜ yaptığı tacizi anlatan profesöre soruşturma açtı08:14 - Makinistten Marmaray'da taşkınlık yapan maskesiz yolculara anonslu uyarı
08:10 - Yerleştirme sonucu oluşan boşluklarda hatalı tercih öne çıkıyor08:06 - Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı08:05 - Fiyat spekülatörlerine geçit yok07:58 - AB'den 5 Türk gencine 8 ödül07:55 - Vatandaş sosyal medyaya düzenleme istiyor
07:48 - Şahin: Türkiye'de aşı merkezi düşünüyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan çok net FETÖ mesajı: Artık gün gibi ortada
Çip krizi arabamın fiyatını artırdı mı?
Kurul başkanlıklarına müfettiş olmayanlar mı atanmaya çalışılıyor?
Yargıtay'dan boşanma davasında giyim tarzı kararı!
Taciz mağduru memurun görev yeri değiştirildi
İTÜ yaptığı tacizi anlatan profesöre soruşturma açtı
İsteğe bağlı memuriyette, GSS primi ödenir mi? Aile yardımı alınabilir mi?
Antalya'da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı
Yerleştirme sonucu oluşan boşluklarda hatalı tercih öne çıkıyor
Siyasetin hafızalara kazınan binaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
örümcek 1
kilo verme yöntemleri 5
beterol 1
takipçi 2
karavan kültürü 1
bir teselli ver 2
kanarya adaları 1
Çocuk kalbi 2
Hünkar beğendi 1
kahveye zam 1
SON İLANLAR
ÖSYM, 3 Uzman yardımcısı alacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi 6 İşçi Alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam