İTÜ yaptığı tacizi anlatan profesöre soruşturma açtı
İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video büyük tepki çekmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada Şengör hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi
|20 Eylül 2021 08:17
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İTÜ'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
*Geçtiğimiz günlerde, üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir.
*İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir.
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