1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, 2 çocuk annesi genç kadının çocuklarının gözü önünde kocası tarafından darp edilmesi anbean cep telefonu görüntülerine yansırken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
20 Eylül 2021 08:25
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, dün akşam saatlerinde Kazım Dirik Mahallesi 370 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde işten eve gelen ve bir gün öncede eşini darp ettiği ileri sürülen T.Y. (27), biri 3 yaşında ve engelli diğeri ise 6 yaşındaki kızlarının gözlerini önünde İran uyruklu karısı K.K.'ye (25) şiddet uygulamaya başladı. Evin içerisinde devam eden şiddet olayı daha sonra genç kadının can havliyle kendisini balkona atmasına rağmen devam etti. Bu esnada gözleri önünde anneleri darp edilen küçük kızların ağlama sesleri ve feryadı tüm mahalleyi sararken, vatandaşlar da yaşanan olaya kayıtsız kalmadı.

Kaçmaya çalışan şüpheliyi mahalleli yakaladı

Şiddet olayı vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbar edilirken, bu esnada mahallenin tepkisiyle karşılaşan T.Y., bir süre sonra evden kaçmak istedi. Kaçmaya çalışan T.Y., vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilirken, genç kadın ise sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Şiddet anı anbean kamerada

Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kayda alındı. Görüntülerde; balkonda bulunan engelli küçük kızın annesinin darp edildiği anlara şahit olduğu, evin içerisinden gelen çığlık sesleri ile birlikte genç kadının kendisini sürünerek balkona atmasına rağmen kocası tarafından balkonda bulunan tabure ile kafasına vurulduğu anlar ile 6 yaşındaki kızının da o anlarda annesinin yanında olduğu görülüyor.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hastanede tedavisi tamamlanan genç kadının evine döndüğü öğrenildi. Ayrıca, genç kadına mahalleli tarafından destek olunduğu, Türkiye'de oturma izninin bulunmadığı öğrenilen K.K.'ye destek olmak isteyen mahalle sakinlerinden M.D.'nin öncülüğünde para toplandığı ve yardımda bulunulduğu ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
20 Eylül 2021 08:06		 Antalya'da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı
20 Eylül 2021 07:44
Davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip, gasp ettiler
19 Eylül 2021 22:43		 Alkollü şahıs aracını polislerin üzerine sürdü
19 Eylül 2021 20:31
Metrobüsün üzerinde yolculuk yapan Youtuber yakalandı
19 Eylül 2021 18:30		 Ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı
19 Eylül 2021 17:10
Diyarbakır'daki 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı.
19 Eylül 2021 16:14		 TOGG şantiyesindeki kazada 1 işçi hayatını kaybetti
19 Eylül 2021 14:41
10 gündür denizde olan 'işkence' edilmiş ceset kıyıya vurdu
19 Eylül 2021 14:32		 Sigortasının yatırılmadığını iddia eden garson ustasını rehin aldı
19 Eylül 2021 14:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:08 - Muhasebeciye, 'üçkağıtçı' dedi işten atıldı!09:00 - Çocuklar için Delta varyantı endişesi08:57 - Erdoğan'ın kitabından çarpıcı mesaj: Veto yetkisi kaldırılmalı08:52 - 'Eğer açık rıza yoksa alternatif sistem şart'08:45 - 140 bin esnafa 17 milyar liralık faiz indirimli kredi08:45 - Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı
08:43 - Danilo Şef fark etti: MasterChef'te ikinci büyük hata!08:38 - Taciz mağduru memurun görev yeri değiştirildi08:25 - Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti08:19 - Ankara 2 No'lu baro kuruluyor08:17 - İTÜ yaptığı tacizi anlatan profesöre soruşturma açtı08:14 - Makinistten Marmaray'da taşkınlık yapan maskesiz yolculara anonslu uyarı
08:10 - Yerleştirme sonucu oluşan boşluklarda hatalı tercih öne çıkıyor08:06 - Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı08:05 - Fiyat spekülatörlerine geçit yok07:58 - AB'den 5 Türk gencine 8 ödül07:55 - Vatandaş sosyal medyaya düzenleme istiyor
07:48 - Şahin: Türkiye'de aşı merkezi düşünüyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan çok net FETÖ mesajı: Artık gün gibi ortada
Çip krizi arabamın fiyatını artırdı mı?
Kurul başkanlıklarına müfettiş olmayanlar mı atanmaya çalışılıyor?
Yargıtay'dan boşanma davasında giyim tarzı kararı!
Taciz mağduru memurun görev yeri değiştirildi
İTÜ yaptığı tacizi anlatan profesöre soruşturma açtı
İsteğe bağlı memuriyette, GSS primi ödenir mi? Aile yardımı alınabilir mi?
Antalya'da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı
Yerleştirme sonucu oluşan boşluklarda hatalı tercih öne çıkıyor
Siyasetin hafızalara kazınan binaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yağmur sesi 3
Hünkar beğendi 1
kanarya adaları 1
Metrobüsün üstünden boğaz köprüsünü geçmek 1
beterol 1
kilo verme yöntemleri 5
kışlıkları hazırlayın 1
aşkımı sakla 1
ayakkabıları tamire vermek 1
fettah can kuralları 1
SON İLANLAR
ÖSYM, 3 Uzman yardımcısı alacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi 6 İşçi Alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam