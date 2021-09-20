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Taciz mağduru memurun görev yeri değiştirildi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tacize uğrayan kadın çalışan için savcılık ve aile mahkemesi koruma tedbiri kararı aldı. SGK üst yönetimi ise mağdur kadını güvenliğinin sağlanması için isteği üzerine başka bir şehre tayin etti.
20 Eylül 2021 08:38
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Taciz mağduru memurun görev yeri değiştirildi

Milliyet'ten Önder YILMAZ'ın haberine göre: Milliyet'in ulaştığı belgelere göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Müdürlüğü'nün bir biriminde görevli bir personel, bir kadın çalışana odasında ve kurum içinde cinsel taciz içeren davranışlarda bulundu. Personel, yazılı mesajlarla da tacizini sürdürdü. Önce ne yapacağını bilemeyen kadın çalışan durumu üstlerine bildirdi ve cinsel tacize uğradığını anlattı. SGK üst yönetimi olaya ilişkin soruşturma açarken, tacizci personel açığa alındı. Mağdur kadın aynı zamanda konuyu hem TBMM Dilekçe Komisyonu, hem Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) hem de yargıya taşıdı. Devletin ilgili tüm kurumları derhal harekete geçerek incelemelerini başlattı. Dilekçe Komisyonu Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, konuya ilişkin kurumların işlemlerini sonuna kadar takip etti.

MÜFETTİŞ RAPORU

SGK, Haziran 2021'de Meclis'e gönderdiği resmi yazıda, olayın kendilerinin de bilgisi dahilinde olduğunu ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca soruşturma açıldığını bildirdi. SGK, müfettişlerce yürütülen detaylı soruşturma kapsamında tacizci çalışanın görevde bulunduğu dönemde iddialara ilişkin fiilleri işlediğini belirledi. Müfettişler raporda, söz konusu personelin "görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunma, bu tür yazı yazma, işaret, resim ve benzeri şekiller çizme ve yapma" suçunu işlediğini dile getirdi.

EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Soruşturma raporunun 27.1.2021'de tamamlanmasına bir hafta kala tacizci personel ceza alacağını anlayarak hemen emekliliğini istedi. Kurum, emeklilik işlemlerini yaparken bir yandan da soruşturma ve verilecek cezanın kesinleşmesi için çalışmalarını yürüttü. Kurum emekliliği de dikkate alarak, soruşturma kapsamında A.E.'ye görev yaptığı dönemde vuku bulan davranışlarından dolayı kınama cezası verilmesini kararlaştırdı. SGK müfettişleri, olayın ilk aşamasında iddianın incelenmesi amacıyla disiplin kurulu ve disiplin amirinin muhakkik tayinini yazılı olması gerekirken sözlü yaptığı için, söz konusu işlemi yapan amirin uyarılmasını da istedi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

SGK içinde en üst kademede yürütülen bu soruşturmanın haricinde, TBMM, KDK ve yargı organları da konuyu ilişkin inceleme ve soruşturmalarını yürüttü. Tüm bu soruşturmalar sürecinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması İlamat Masası, Ankara 1 No'lu Aile Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda mağdur kadının korunması için "tedbir" işlemi uyguladı. Yine yargının tavsiyesi ve mağdur kadının isteği üzerine can güvenliğinin sağlanması için başka bir şehre tayini yapıldı.
Milliyet
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