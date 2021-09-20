Danilo Şef fark etti: MasterChef'te ikinci büyük hata!
|20 Eylül 2021 08:43
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Danilo Şef'in fark ettiği hataya Mehmet Yalçınkaya, "MasterChef'teki ikinci günah" yorumunu yaptı. 70'inci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ömerli Barajı'nda gerçekleştirilen dış çekimde suyun önemine ve gelecek yıllarda yaşanması muhtemel su kıtlığına dikkat çekildi. Kırmızı ve mavi takıma, yemek yaparken kullanmaları için bir sürahi su verildi.
KIRMIZI TAKIM KAZANDI
Kırmızı ve Mavi takımın yaptıkları yemekleri eski MasterChef'in geçen seneki yarışmacıları tattı. Stüdyoda açılan oylarda belirleyici yemek un helvası oldu. Tunahan'ın yaptığı helva, 10-1 kazanınca; 32-22 skorla kazananlar kırmızı takım oldu.
AZİZE BÜYÜK TALİHSİZLİK YAŞADI
Bireysel dokunulmazlık için ter döken mavi takıma; şefler domates verdi. Domatesi en iyi kullanan kişinin dokunulmazlık alacağı yarışmanın sonunda tadımlar yapıldı. Ancak Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın tadım yaptığı sırada Azize büyük bir talihsizlik yaşadı.
'MASTERCHEFTE'Kİ İKİNCİ GÜNAH'
Sıra kendine gelince yaptığı dolgulu mantıyı şeflerin önüne götüren Azize, yemeğini anlattı ve Mehmet Şef tadım yaptı. Ardından Danilo Zanna, bir çatal aldı. Ancak Danilo'nun lokmasından kürdan çıktı. Kürdanı Azize'ye gösteren Danilo Şef'in ardından Mehmet Yalçınkaya, "MasterChef'teki ikinci günah" yorumunu yaptı.
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