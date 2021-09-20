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Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı

'Gelinim Mutfakta' programının yarışmacılarından Filiz hanım, önce eşini sonra da kızını kaybettiğini anlatırken, sunucu Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı.
20 Eylül 2021 08:45
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Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı

Demet Akalın'ın sunumuyla Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın dün ekrana gelen bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmacılardan Filiz Kaya, eşinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini televizyon öğrendiğini ve sonrasında kızını kanserden dolayı hayatını kaybettiğini anlattı.

'ÖNCE EŞİM SONRA DA KIZIM ÖLDÜ'

Nilgün hanımın "Hep gülen insanların içinde büyük acılar oluyor" demesi üzerine yaşadıklarını anlatan Filiz hanım, "Eşim trafik kazasında öldü. Gülen insanların içinde gerçekten bir acı vardır. Eşim ölüm haberini televizyondaki haber den duydum. En acı yara da evlat. Eş acısı da yaşadım ama evlat acısı bana çok koydu. Bu öyle bir acı ki hiçbir şeye benzemiyor. Kızımın mezarına bile giderken ah yavrum sen burada nasıl uyuyorsun, yatağın bomboş. Doyamadım ben sana diyorum. Kızım çok akıllıydı, yerini kimse dolduramaz. İlkokul çağında vefat etti. Yaşasaydı benim 26 yaşında kızım olacaktı.

'HASTANEYİ YIKTIM'

Kızımın beyninde tümör vardı. En kötü kanser türüymüş o da milyonda bir görünüp benim kızıma isabet etmiş. Doktorlar kızımın zekasını ölçünce büyük bir şok geçirdi ve 'bu aşırı zekadan olmuş' dediler. Yavrumun 3 kere beynini açtılar. 'Kızının 2 sene ömrü var' dediklerinde ben o hastaneyi yıktım. Kızım kucağıma oturup 'ağlama anne ben sana cennette şefaat edeceğim' dedi. Kızımın acısından dünyayı gözü görmüyordu. 'Doktor amca saçımı kes ama beni kurtar' diye feryat figan ediyordu.'

DEMET AKALIN: ALİŞAN'DAN DOLAYI ACIMIZ ÇOK TAZE

Filiz hanımın ağlamalarını duyunca stüdyoya gelen Demet Akalın, "Filiz bu kadar neşeli gibi durmaya çalışıyor ama çok zor. Bütün ekip mahvoldu, seni sakinleştirmek için geldim. İnşallah ikiz ikiz torunların olur. Ben seni hep neşeli görmek istiyorum ne olur yapma böyle. Zaten Alişan'dan dolayı acılarımız çok taze. Allah herkese sıralı ölümler nasip etsin" dedi.

Programın ilerleyen bölümünden Filiz hanımın kızından kalan gelinliği gelini Yaren'e hediye etmesiyle gözyaşlarına boğulan Demet Akalın, konuşmakta güçlük çekti.
Memurlar.Net
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