Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı
|20 Eylül 2021 08:45
|+Aa- Yazdır
Demet Akalın'ın sunumuyla Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın dün ekrana gelen bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmacılardan Filiz Kaya, eşinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini televizyon öğrendiğini ve sonrasında kızını kanserden dolayı hayatını kaybettiğini anlattı.
'ÖNCE EŞİM SONRA DA KIZIM ÖLDÜ'
Nilgün hanımın "Hep gülen insanların içinde büyük acılar oluyor" demesi üzerine yaşadıklarını anlatan Filiz hanım, "Eşim trafik kazasında öldü. Gülen insanların içinde gerçekten bir acı vardır. Eşim ölüm haberini televizyondaki haber den duydum. En acı yara da evlat. Eş acısı da yaşadım ama evlat acısı bana çok koydu. Bu öyle bir acı ki hiçbir şeye benzemiyor. Kızımın mezarına bile giderken ah yavrum sen burada nasıl uyuyorsun, yatağın bomboş. Doyamadım ben sana diyorum. Kızım çok akıllıydı, yerini kimse dolduramaz. İlkokul çağında vefat etti. Yaşasaydı benim 26 yaşında kızım olacaktı.
'HASTANEYİ YIKTIM'
Kızımın beyninde tümör vardı. En kötü kanser türüymüş o da milyonda bir görünüp benim kızıma isabet etmiş. Doktorlar kızımın zekasını ölçünce büyük bir şok geçirdi ve 'bu aşırı zekadan olmuş' dediler. Yavrumun 3 kere beynini açtılar. 'Kızının 2 sene ömrü var' dediklerinde ben o hastaneyi yıktım. Kızım kucağıma oturup 'ağlama anne ben sana cennette şefaat edeceğim' dedi. Kızımın acısından dünyayı gözü görmüyordu. 'Doktor amca saçımı kes ama beni kurtar' diye feryat figan ediyordu.'
DEMET AKALIN: ALİŞAN'DAN DOLAYI ACIMIZ ÇOK TAZE
Filiz hanımın ağlamalarını duyunca stüdyoya gelen Demet Akalın, "Filiz bu kadar neşeli gibi durmaya çalışıyor ama çok zor. Bütün ekip mahvoldu, seni sakinleştirmek için geldim. İnşallah ikiz ikiz torunların olur. Ben seni hep neşeli görmek istiyorum ne olur yapma böyle. Zaten Alişan'dan dolayı acılarımız çok taze. Allah herkese sıralı ölümler nasip etsin" dedi.
Programın ilerleyen bölümünden Filiz hanımın kızından kalan gelinliği gelini Yaren'e hediye etmesiyle gözyaşlarına boğulan Demet Akalın, konuşmakta güçlük çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Danilo Şef fark etti: MasterChef'te ikinci büyük hata!
20 Eylül 2021 08:43
|Ünlü sanatçının 40 metre yüksekte zor anları
19 Eylül 2021 10:20
|Youtuber'ın çılgınlıkları bitmiyor! Bu kez de Avrupa'dan Asya'ya metrobüsün üstünde geçti
19 Eylül 2021 10:08
|Ünlü futbolcunun eşinden ilginç boşanma gerekçesi: Astroloji
19 Eylül 2021 08:44
|Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı: Enteresan ama varmış bu
18 Eylül 2021 09:11
|Celal Şengör'e bir tepki de Şahan Gökbakar'dan
18 Eylül 2021 00:56
|Buket Aydın: İhanete uğradım
17 Eylül 2021 14:24
|'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' TRT 1'de izleyiciyle buluştu
16 Eylül 2021 23:46
|Şeyma Subaşı Türkiye'yi terk ediyor
16 Eylül 2021 11:15
|Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan 'Salep' sorusu
15 Eylül 2021 23:06