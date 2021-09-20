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Erdoğan'ın kitabından çarpıcı mesaj: Veto yetkisi kaldırılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitapta, BM reformu için öncelikle veto yetkisinin kaldırılması gerektiği belirtildi. Kitaptaki önerilerini BM Genel Kurulu'nda da dile getirecek olan Erdoğan, "Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin veto yetkileri kaldırılmadığı müddetçe hiçbir reform arayışı mümkün olmayacaktır" görüşünü ifade etti.
20 Eylül 2021 08:57
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Milliyet'ten Aslıhan ALTAY KARATAŞ'ın haberine göre: Erdoğan, BM Genel Kurulu marjında bir araya geleceği liderlere "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını takdim edecek. Kitapta BM'de kapsamlı bir reform ihtiyacının altı çizilirken, yeniden yapılandırılmasına ilişkin öneriler de yer aldı. Tek kutuplu dünya düzeninin artık sona erdiğini ve gücün küresel ölçeğe dağıldığı çok kutuplu bir dünyanın ortaya çıktığını anlatan Erdoğan, "BM'nin gerçek bir reform ihtiyacı var ve bunun acilen yerine getirilmesi gerekiyor. Dünya siyasetini beş ülkenin kaderine terk edemeyiz. Dünyanın beşten büyük olduğunu kabul etmeyi bir ilke olarak benimsemeliyiz. Zira küresel sistem beş devletin çıkar, hırs ve kaprislerine mahkum edilemez" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın yarın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmasında da dile getireceği reform teklifinin en dikkat çekici bölümü ise Güvenlik Konseyi üyelerine verilen veto yetkisinin kaldırılması.

Veto yetkisi kaldırılmadan hiçbir reform çabasının başarılı olamayacağını savunan Erdoğan "Bu nedenle diğer tüm konuları bir kenara bırakıp veto yetkisi üzerine odaklanmak ve bu konu başlığı etrafında uluslararası toplumu harekete geçirmek gerekir. Bu teklif bir hayalden ibaret değildir. Aksine veto yektkisini merkeze alan bir gündem yaratmak ve bu gündem üzerinden sonuç almak son derece gerçekçi bir plandır" değerlendirmesini yaptı.

Türkevi açılıyor

New York'ta BM Genel Merkezi'nin karşısında inşa edilen 171 metre yüksekliğindeki yeni Türkevi binasının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle yapılacak. 36 katlı gökdelen, Amerikan bilişim devi IBM'den 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınan ve 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine inşa edildi. Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip Türkevi, 171 metre yüksekliğinde. Bina, BM binasının hemen karşısında, UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinin de yanında yer alıyor.
Milliyet
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