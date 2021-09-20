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Çocuklar için Delta varyantı endişesi

Okulların ve okul öncesi eğitim birimlerinin açılmasıyla birlikte son bir haftadır ateşi yükselen, halsizlik, boğaz ağrısı gibi şikayetlerden yakınan çocukların sayısında artış gözleniyor. 12 yaşından küçük çocuğu olan anne ve babalar, çocuklarının Kovid-19 hastalığına yakalanması endişesini taşırken, uzmanlardan yeni eğitim-öğretim döneminde grip, bronşiolit ve RSV solunum yolu enfeksiyonu vakalarında da artış yaşandığı uyarısı geldi.
20 Eylül 2021 09:00
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Çocuklar için Delta varyantı endişesi

Milliyet'ten MERT İNAN'ın haberine göre: Birkaç hafta öncesine kadar adeta çocuk vaka patlaması yaşanan Diyarbakır'daki durumu Milliyet'e anlatan Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Semih Canpolat, ağustos ayında hastaneye başvuran 1402 çocuğun, 466'sının testinin pozitif çıktığını anımsatarak, "81'i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğumuzu tedavi ettik. 2 doz mRNA aşısını yaptıran 12 yaş üzeri çocuklarda hastaneye yatışların olmadığını gözlemliyoruz. Kronik rahatsızlığı olan çocuklar Kovid-19'u ağır geçiriyor. Bu nedenle 12 yaş üzeri grubun çift doz aşılanması çok önemli" dedi.

'TABLO AĞIR'

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu ise Türkiye genelinde çocuk Kovid-19 vaka sayısında artış olduğunu belirtirken, "En önemlisi ise altta yatan hastalığı olan çocukların tablosunun ağır seyretmeye başlaması. Bu yıl özellikle çocuklarda grip vakalarını da sıkça görmemiz mümkün" dedi. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Ayper Somer de "Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda Kovid-19 dışında başka hastalıklar görülmeye başlandı. Akciğer tutulması ile görülen Bronşiolit başta geliyor. Bebeklerde ağır seyreden RSV virüsü de bu aralar sıkça karşımıza çıkan hastalıklardan. RSV virüsü nedeniyle birkaç bebeğimizi yoğun bakıma aldık. Çocuklarda ölüme neden olabilen MIS-C tablosuna uzun zamandır rastlamıyoruz. MIS-C tablosunun görülmeme nedeni Delta varyantından kaynaklanıyor olabilir. Ancak Delta varyantı çocuklarda daha hızlı yayılıyor" bilgisini paylaştı.

KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise "Salgınla mücadelede öncelikle altta yatan hastalığı olan çocukların saptanması önemli. Kaç çocuğumuzun doğumsal kalp hastalığı, tip 1 diyabet veya bağışıklık yetmezliği sorunu yaşadığını bilmemiz ağır vaka tablosunun azalması için elzem" diye konuştu.

'İYİLEŞME GÖRÜYORUZ'

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan, temmuzun ikinci haftasından ağustosun sonuna uzanan süreçte oluşan korkutucu tabloda iyileşme gördüklerini belirterek, "Ağustosta günlük 2300'e ulaşan vaka sayısı bugünlerde 400'e inmiş durumda. Kentte iki doz aşılanmışların oranı yüzde 40 seviyesinde. Kent nüfusunun neredeyse yarısı hastalığı geçirdiğinden bağışıklanmış kişilerin oranı oldukça yükseldi. Aşılama istenen düzeyde değil ve kışın ciddi vaka artışı olabilir" dedi.
Milliyet
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