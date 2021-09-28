Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

Sosyal güvenlik sisteminde dul aylığı alan kişinin çalışması veya kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı alması halinde eşinden dolayı sosyal güvenlik kaybının yaşanmaması, yani sosyal yaşamının devamı yönünde olumsuz bir durumun önüne geçilmesi amacına yönelik hükümler yer almaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kurallarına göre; Dul eşin aylık oranı % 50'dir Ancak kendisinden başka aylık bağlanmış çocuğunun olmaması ve işçi, esnaf, memur veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde aylık oranı % 75 olacaktır.

Sonuç olarak, sosyal güvenlik hukukunda eşler, diğer yetimlerden ayrı düşünülmüş ve sosyal güvenlikte aylık bağlanmasında herhangi bir şart getirilmemiştir. Sadece ödenecek olan aylık yüzdelerinde bir farklılık bulunmaktadır. Bu nedenle, eşler vefat etmiş olan eşlerinden dolayı dul olarak kaldıkları sürece dul aylığı alabilirler. Evlenme halinde alamazlar.

Diğer yandan, dul eşler kendi çalışmalarından dolayı aylığa hak kazandıklarında dul aylığı aldıkları için kendi aylıklarında bir kesinti olmaz. Sadece kesinti belirttiğimiz gibi dul aylıklarında oran olarak fark eder, başka bir olumsuz durumu ortaya çıkarmaz.

Dul eşin dul aylıklarının kesilmesi sadece evlenme ile ortadan kalkar. Yani evlendiklerinde dul olma şartı ortadan kalkacağı için alınan aylıklar da kesilecektir.