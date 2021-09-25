Evlenme ödeneği alan kız çocukları yeniden aylık talep edebilir mi?

Evlenme ödeneği hak sahipliği aylığı alırken evlenme sonucu aylığı kesilen kız çocuklara SGK tarafından yapılan bir ödemedir.

Sosyal güvenlik kanunlarında hak sahipliği aylığı alanların evlenmeleri halinde, evlenme ödeneği verilmesi öngörülmüştür. Bir anlamda evlenme ödeneğini sosyal güvenlik sistemi kapsamında Devlet tarafından düğün hediyesi olarak verme şeklinde ifade etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.

Evlenme ödeneğinde 5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uygulanır ve bu madde hükmüne göre, evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilenlerden sadece kız çocuklara evlenme ödeneği verilmektedir. Bu ödenek alınan yetim aylığının 24 katı tutarında olmaktadır.

Şayet evlenme ödeneği yani evlenme ikramiyesi alan kişi iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olduğunda, iki yıllık sürenin sonuna kadar aylık bağlanmaz.

Hiç aylık bağlanmamış hak sahiplerinin evlenmeleri dolayısıyla evlenme ödeneği yani evlenme ikramiyesi verilmez. Ödemenin yapılması için evlendikleri tarihte hak sahibi olarak aylık ödemesinden yararlanan kişi olmaları gereklidir.