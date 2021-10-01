KPSS adayının 'ilginç itirazı' mahkemede kabul görmedi

Davacı, sınav sırasında kullandığı fiziki kitapçıkta cevapları işaretleyip optik cevap kağıdına doğru bir şekilde geçirdiğini iddia etmiştir.

İlk derece mahkemesi davayı aşağıdaki gerekçe ile davayı reddetmiştir:

Davacının fiziki kitapçığında işaretlediği cevap seçenekleri ile optik cevap kağıdındaki seçenekler ve fiziki kitapçığında boş bıraktığı sorular ile optik cevap kağıdında boş bıraktığı soruların birebir aynı olduğu, davacı tarafından sınav sırasında kullanılan fiziki kitapçıktaki seçenekler optik cevap kağıdına geçirilirken herhangi bir hata yapılmadığı,

Davalı idare tarafından internet ortamında açıklanan sınav kitapçığı ile davacının sınav sırasında kullandığı fiziki kitapçığındaki cevap seçeneklerinin sırasının aynı olduğunun görüldüğü.

Danıştay bu kararı onamıştır.

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/3364

Karar No: 2021/1906

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ: Av....

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Başkanlığı

VEKİLİ: Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: 6 Eylül 2020 tarihinde Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu, 20 Eylül 2020 tarihinde Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu uygulanan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren davacı tarafından, kendisine ait olmayan başka bir kitapçığın cevap anahtarı kullanıldığı ve bu nedenle puanının düşük hesaplandığı iddiasıyla sınav sonuçlarının iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İDARE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

... İdare Mahkemesince; davacının sınav sırasında kullandığı fiziki kitapçık ile optik cevap kağıdının incelenmesinden; Eğitim Bilimleri Testinin 15. sorusunun fiziki kitapçıkta boş bırakıldığı, ancak optik cevap kağıdında sorunun cevabının (E) seçeneği olarak işaretlendiği, yine aynı testin 42. sorusunun fiziki kitapçıkta boş bırakıldığı, ancak optik cevap kağıdında sorunun cevabının (B) seçeneği olarak işaretlendiği, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin 32. sorusunun fiziki kitapçıkta boş bırakıldığı, ancak optik cevap kağıdında sorunun cevabının (C) seçeneği olarak işaretlendiği, bu sorular haricinde, davacının fiziki kitapçığında işaretlediği cevap seçenekleri ile optik cevap kağıdındaki seçenekler ve fiziki kitapçığında boş bıraktığı sorular ile optik cevap kağıdında boş bıraktığı soruların birebir aynı olduğu, davacı tarafından sınav sırasında kullanılan fiziki kitapçıktaki seçenekler optik cevap kağıdına geçirilirken herhangi bir hata yapılmadığı, ayrıca, davalı idare tarafından internet ortamında açıklanan sınav kitapçığı ile davacının sınav sırasında kullandığı fiziki kitapçığındaki cevap seçeneklerinin sırasının aynı olduğunun görüldüğü, bu durumda, sınav sonucuna esas alınan doğru ve yanlış cevap sayısında hata bulunmadığı da göz önüne alındığında, davalı idare tarafından davacının sınav notunun hesaplanmasında herhangi bir hata yapılmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idarenin dosyaya sunduğu soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının kendilerine tebliğ edilmediği, dosyanın bilirkişi tarafından değerlendirilmeden karar verildiği, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Kararın hukuka ve mevzuata uygun olduğu, onanması gerektiği belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmeyerek, gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kesin olarak, 15/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.