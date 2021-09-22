20 bin sözleşmeli öğretmen kadroya geçecek

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında tercih sonuçlarını 24 Temmuz 2018 tarihinde açıklamış, atanan öğretmen adaylarının da 10 Ağustos 2018 tarihine kadar belgelerini atandıkları illere vermelerini istemişti. Öğretmenler de Ağustos ayında göreve başlatılmıştı.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesinin 3. fıkrası şu şekildedir:

"Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz."

Bu hüküm gereğince 2018 yılının Ağustos ve Eylül aylarında göreve başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmenin 3 yıllık süresi dolmaya başlamıştır.

MEB'in 2019 yılında, sözleşmeli statüden kadroya geçenlere yönelik olarak yaptığı duyuruda dikkat çektiği hususlara bakmak için tıklayınız.