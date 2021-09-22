Bakan Kurum'dan Paris İklim Anlaşması açıklaması: Tarihi bir adım

Bakan Kurum, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 76. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında açıkladığı, Paris İklim Anlaşması'nın Ekim ayında Meclis'in onayına sunulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, çocukların geleceği adına tarihi bir adımı daha hayata geçirdiğini belirten Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Paris İklim Anlaşması'nı Ekim ayında Gazi Meclisimizin onayına sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Dünyanın geleceğini, insanlığın selametini ilgilendiren her konuda en ön sırada yer alan Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları noktasında da gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iklim diplomasimiz başarıyla yürütülmüş; uluslararası platformda yüksek düzeyli diyalog öne çıkarılmış, Türkiye'nin finansman ve teknoloji destekleri konusundaki haklı talepleri kararlılıkla ifade edilmiştir." dedi.